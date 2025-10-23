Rzeczpospolita
Prawo
Tak koalicja 15 października „przejmie” Trybunał Konstytucyjny. Jest zapowiedź

W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koalicyjne - przekazał na platformie X wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Publikacja: 23.10.2025 11:35

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Obecnie na 15 ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada 11 sędziów. W grudniu bieżącego roku liczba wakatów urośnie do sześciu po zapowiadanym odejściu Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Z kolei w czerwcu przyszłego roku orzekanie zakończy sędzia Andrzej Zielonacki, a we wrześniu – Justyn Piskorski Oznacza to, że jesienią 2026 r. w TK nieobsadzonych będzie osiem miejsc sędziowskich, czyli większość składu.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Koalicja zmienia podejście

Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Pierwsze sygnały o konieczności rozpoczęcia obsadzania wolnych miejsc sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym pojawiły się jeszcze w lipcu. – Za chwilę ten Trybunał stanie się już kompletnie niefunkcjonalny. I tu moje stanowisko jest takie, że trzeba zacząć ten Trybunał obsadzać. My musimy w pewnym momencie jednak podjąć decyzję, że tych sędziów wybieramy do Trybunału. Na tych warunkach, jakie są – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. 

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Prawo w Polsce
Co dalej z publikacją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Jest wyrok TK

Na konieczność obsadzania wakatów wskazywali na łamach „Rzeczpospolitej" eksperci. – Z prawnego punktu widzenia wakaty sędziowskie w TK powinny zostać obsadzone, mimo tego, że Trybunał funkcjonuje dzisiaj w sposób, delikatnie mówiąc, wadliwy. Wybór dobrych prawników dałby pewną szansę na sukcesywne zmiany w tym organie. Uważam też, że należałoby przy tym wprowadzić do TK osoby wybrane na stanowiska sędziowskie w 2015 r., których stanowiska zajęli wtedy tzw. dublerzy – mówił prof. Piotr Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego. Co więcej, jego zdaniem obsadzenie wakatów ma też sens z politycznego punktu widzenia. – Jeżeli obecna większość rządząca nie wybierze sędziów TK, to nowy parlament będzie mógł w swojej kadencji obsadzić wszystkie stanowiska sędziowskie w Trybunale – wskazał ekspert.

Informację o zmianie polityki koalicji rządzącej w sprawie obsadzania wakatów w TK potwierdził w czwartek wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski. „W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – napisał na platformie X. Dodał, iż jest to ustalenie koalicyjne.

We wtorek „Dziennik Gazeta Prawna” podał, iż marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował już do przewodniczących klubów informacje o terminach zgłaszania kandydatur na poszczególne stanowiska. Według ustaleń gazety, termin zgłaszania kandydatur na miejsce Krystyny Pawłowicz upłynie 5 listopada, a na miejsce Michała Warcińskiego oraz wcześniej zwolnione stanowiska (Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego, Julii Przyłębskiej oraz Zbigniewa Jędrzejewskiego) – 20 listopada.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Coraz więcej wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Prawnicy mówią, co trzeba zrobić

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Sądy i Trybunały Trybunał Konstytucyjny

