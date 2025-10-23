Prokurator będący żołnierzem zawodowym, pełniący służbę w jednostce powszechnej prokuratury, domagał się wypłaty różnicy między wypłaconym a należnym, w jego ocenie, wynagrodzeniem za lata 2021-2022. Powód? Ustawy okołobudżetowe uregulowały, w tym okresie, kwestie wynagrodzeń śledczych mniej korzystnie niż prawo o prokuraturze. W efekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloryzacyjnego wynagrodzenia, co wpłynęło niekorzystnie na wysokość ich pensji.

Która ścieżka właściwa dla dochodzenia roszczeń przez prokuratora będącego żołnierzem?

Przypomnijmy, że SN w wyroku z 20 maja 2025 r. (sygn. II PSKP 11/25) uznał, że nie można regulować mniej korzystnie kwestii wynagrodzeń prokuratorskich w ustawie okołobudżetowej.

W rozpoznawanej sprawie chodziło jednak o coś innego. SN rozstrzygał, jaka ścieżka dochodzenia roszczeń o zaległe wynagrodzenie jest właściwa dla śledczego będącego żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę w jednostce powszechnej prokuratury.

Sąd Rejonowy, który orzekał w tej sprawie uznał, że droga administracyjna jest prawidłowa. Pozwana prokuratura nie zgodziła się z taką interpretacją.