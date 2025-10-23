Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prokurator będący żołnierzem pójdzie do sądu pracy

Śledczy, będący żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę wojskową w prokuraturze, który dochodzi przeciwko tej jednostce zaległego wynagrodzenia korzysta z postępowania właściwego dla spraw pracowniczych - orzekł Sąd Najwyższy.

Publikacja: 23.10.2025 11:52

Prokurator będący żołnierzem pójdzie do sądu pracy

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Paulina Szewioła

Prokurator będący żołnierzem zawodowym, pełniący służbę w jednostce powszechnej prokuratury, domagał się wypłaty różnicy między wypłaconym a należnym, w jego ocenie, wynagrodzeniem za lata 2021-2022. Powód? Ustawy okołobudżetowe uregulowały, w tym okresie, kwestie wynagrodzeń śledczych mniej korzystnie niż prawo o prokuraturze. W efekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloryzacyjnego wynagrodzenia, co wpłynęło niekorzystnie na wysokość ich pensji.

Czytaj więcej

Firma nie zwolni wcześniej seniora? Kluczowa uchwała SN
Praca, Emerytury i renty
Firma nie zwolni wcześniej seniora? Kluczowa uchwała SN

Która ścieżka właściwa dla dochodzenia roszczeń przez prokuratora będącego żołnierzem? 

Przypomnijmy, że SN w wyroku z 20 maja 2025 r. (sygn. II PSKP 11/25) uznał, że nie można regulować mniej korzystnie kwestii wynagrodzeń prokuratorskich w ustawie okołobudżetowej.

W rozpoznawanej sprawie chodziło jednak o coś innego. SN rozstrzygał, jaka ścieżka dochodzenia roszczeń o zaległe wynagrodzenie jest właściwa dla śledczego będącego żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę w jednostce powszechnej prokuratury. 

Sąd Rejonowy, który orzekał w tej sprawie uznał, że droga administracyjna jest prawidłowa. Pozwana prokuratura nie zgodziła się z taką interpretacją. 

Reklama
Reklama

Sąd okręgowy powziął natomiast poważne wątpliwości prawne, które przedstawił Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. 

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy o orzeczeniach Izby Kontroli Nadzwyczajnej. „Nieistniejące”
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy o orzeczeniach Izby Kontroli Nadzwyczajnej. „Nieistniejące”

W sprawach o roszczenie ze stosunku pracy prokuratorowi przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym

SN w uchwale z 21 października 2025 r. uznał, że roszczenie prokuratora, będącego żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę wojskową w jednostce organizacyjnej prokuratury (przeciwko tej jednostce) o zapłatę wynagrodzenia stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą obliczoną na podstawie art. 123 par. 1 prawa o prokuraturze a wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym na podstawie ustaw okołobudżetowych, podlega rozpoznaniu w postępowaniu właściwym dla spraw pracowniczych.

Sędzia sprawozdawca Leszek Bielecki w ustnych motywach rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na art. 177 konstytucji, który ustanawia na rzecz sądów powszechnych ustrojową zasadę domniemania kompetencyjnego. Od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki. 

– Dodatkowo reguła ta powinna znaleźć zastosowanie zawsze wtedy, gdy ustawa nie reguluje właściwości sądów, bądź ze względu na złożony charakter danego przypadku trudno go jednoznacznie zakwalifikować – mówił sędzia Leszek Bielecki. Ponadto, jak zaznaczył, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy prokuratorowi przysługuje droga sądowa właśnie przed sądem powszechnym. Zwrócono też uwagę, że gdyby przyjąć inaczej, mogłoby dojść do naruszenia zasady równości wobec prawa.

– Nie istnieją sensowne racje stojące za innym traktowaniem sporów śledczych i prokuratorów do spraw wojskowych. Mielibyśmy wówczas sztuczny podział na spory o charakterze cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym – mówi Leszek Bielecki. 

Reklama
Reklama

Sygnatura akt: III PZP 2/25 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prokuratorzy Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy wynagrodzenie

Prokurator będący żołnierzem zawodowym, pełniący służbę w jednostce powszechnej prokuratury, domagał się wypłaty różnicy między wypłaconym a należnym, w jego ocenie, wynagrodzeniem za lata 2021-2022. Powód? Ustawy okołobudżetowe uregulowały, w tym okresie, kwestie wynagrodzeń śledczych mniej korzystnie niż prawo o prokuraturze. W efekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloryzacyjnego wynagrodzenia, co wpłynęło niekorzystnie na wysokość ich pensji.

Która ścieżka właściwa dla dochodzenia roszczeń przez prokuratora będącego żołnierzem? 

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Co dalej z immunitetem Manowskiej? Sędziowie chcą zwołania Trybunału Stanu
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie