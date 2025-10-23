Aktualizacja: 23.10.2025 12:07 Publikacja: 23.10.2025 11:52
Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Prokurator będący żołnierzem zawodowym, pełniący służbę w jednostce powszechnej prokuratury, domagał się wypłaty różnicy między wypłaconym a należnym, w jego ocenie, wynagrodzeniem za lata 2021-2022. Powód? Ustawy okołobudżetowe uregulowały, w tym okresie, kwestie wynagrodzeń śledczych mniej korzystnie niż prawo o prokuraturze. W efekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloryzacyjnego wynagrodzenia, co wpłynęło niekorzystnie na wysokość ich pensji.
Czytaj więcej
Zakaz wypowiedzenia umowy z seniorem dotyczy także zatrudnienia, które kończy się jeszcze przed o...
Przypomnijmy, że SN w wyroku z 20 maja 2025 r. (sygn. II PSKP 11/25) uznał, że nie można regulować mniej korzystnie kwestii wynagrodzeń prokuratorskich w ustawie okołobudżetowej.
W rozpoznawanej sprawie chodziło jednak o coś innego. SN rozstrzygał, jaka ścieżka dochodzenia roszczeń o zaległe wynagrodzenie jest właściwa dla śledczego będącego żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę w jednostce powszechnej prokuratury.
Sąd Rejonowy, który orzekał w tej sprawie uznał, że droga administracyjna jest prawidłowa. Pozwana prokuratura nie zgodziła się z taką interpretacją.
Sąd okręgowy powziął natomiast poważne wątpliwości prawne, które przedstawił Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Czytaj więcej
Orzeczenia Izby Kontroli SN należy uznać za niebyłe – orzekła Izba Pracy SN. W efekcie sądy powsz...
SN w uchwale z 21 października 2025 r. uznał, że roszczenie prokuratora, będącego żołnierzem zawodowym, pełniącym służbę wojskową w jednostce organizacyjnej prokuratury (przeciwko tej jednostce) o zapłatę wynagrodzenia stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą obliczoną na podstawie art. 123 par. 1 prawa o prokuraturze a wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym na podstawie ustaw okołobudżetowych, podlega rozpoznaniu w postępowaniu właściwym dla spraw pracowniczych.
Sędzia sprawozdawca Leszek Bielecki w ustnych motywach rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na art. 177 konstytucji, który ustanawia na rzecz sądów powszechnych ustrojową zasadę domniemania kompetencyjnego. Od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki.
– Dodatkowo reguła ta powinna znaleźć zastosowanie zawsze wtedy, gdy ustawa nie reguluje właściwości sądów, bądź ze względu na złożony charakter danego przypadku trudno go jednoznacznie zakwalifikować – mówił sędzia Leszek Bielecki. Ponadto, jak zaznaczył, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w sprawach o roszczenie ze stosunku pracy prokuratorowi przysługuje droga sądowa właśnie przed sądem powszechnym. Zwrócono też uwagę, że gdyby przyjąć inaczej, mogłoby dojść do naruszenia zasady równości wobec prawa.
– Nie istnieją sensowne racje stojące za innym traktowaniem sporów śledczych i prokuratorów do spraw wojskowych. Mielibyśmy wówczas sztuczny podział na spory o charakterze cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym – mówi Leszek Bielecki.
Sygnatura akt: III PZP 2/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prokurator będący żołnierzem zawodowym, pełniący służbę w jednostce powszechnej prokuratury, domagał się wypłaty różnicy między wypłaconym a należnym, w jego ocenie, wynagrodzeniem za lata 2021-2022. Powód? Ustawy okołobudżetowe uregulowały, w tym okresie, kwestie wynagrodzeń śledczych mniej korzystnie niż prawo o prokuraturze. W efekcie nie zastosowano wówczas wzorca waloryzacyjnego wynagrodzenia, co wpłynęło niekorzystnie na wysokość ich pensji.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Petycje obywateli do władz, w szczególności te kontrowersyjne, są wykorzystywane do budowania zasięgów w mediach...
Sześcioro sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS, który miałby rozpozn...
Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 la...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas