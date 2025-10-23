04:47 W nocy w mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim rozległy się eksplozje

Miasto było celem ataku dronów-kamikadze. Wcześniej na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. W wyniku ataku w Kamieńskiem doszło do przerw w dostawach prądu.

04:43 W okupowanym Sewastopolu FSB zatrzymało 22-latka, który w mediach społecznościowych miał wzywać do ataków na Most Krymski

Zatrzymany 22-latek miał publikować w kanale Telegram wezwania do ataków rakietowych na Most Krymski, a także na rezydencję Władimira Putina. Jest też oskarżony o „usprawiedliwianie” działań ukraińskiej armii na terenie obwodu kurskiego. Grozi mu do 7 lat więzienia.

04:42 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kurskim odcinku frontu.

04:38 Donald Trump poruszył temat ograniczenia arsenałów atomowych USA i Rosji w rozmowie z Władimirem Putinem

- Rozmawiamy o deeskalacji (z Rosją), ta rozmowa trwa. Chcemy włączyć w nią Chiny – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu, odnosząc się do kwestii ograniczenia arsenału nuklearnego mocarstw atomowych. Trump dodał, że Putin poruszył tę kwestię w czasie ostatniej rozmowy telefonicznej przywódców USA i Rosji sugerując „deeskalację”, z czym Trump miał się zgodzić.

04:36 W nocy nad obwodem woroneskim strąconych zostało osiem ukraińskich dronów

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Aleksandr Gusiew w swoim wpisie w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie wywołał on też żadnych zniszczeń.

04:35 W nocy tymczasowo wstrzymano działanie lotnisk w Saratowie i Tambowie

O zamknięciu lotnisk poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Lotniska zamknięto, by zapewnić bezpieczeństwo lotów cywilnych – wynika z komunikatu.

04:30 Sekretarz generalny NATO uważa, że sankcje wobec rosyjskich spółek naftowych zmuszą Rosję do rozmów pokojowych

- Przerwanie walk to właściwe podejście. Teraz musimy sprawić (...), by Rosja usiadła przy stole negocjacyjnym. Ogłoszone dziś sankcje przeciwko spółkom naftowym w tym pomogą - powiedział Mark Rutte w rozmowie z Fox News. Wcześniej dodatkowe sankcje przeciwko spółkom naftowym z Rosji, takim jak Rosnieft czy Łukoil, ogłosił Departament Skarbu USA. Sankcje obejmują zablokowanie aktywów tych firm na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz ograniczenie ich dostępu do amerykańskiego systemu finansowego. Objęte są nimi wszystkie spółki, w których Rosnieft i Łukoil mają co najmniej 50 proc. udziałów.

04:25 Donald Trump uważa, że Xi Jinping mógłby wpłynąć na Władimira Putina ws. wojny na Ukrainie

Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu wyraził przekonanie, że prezydent Chin, Xi Jinping, mógłby wywrzeć wpływ na Władimira Putina. - Sądzę, że jest w stanie wywierać duży wpływ na wiele osób. Słuchajcie, on jest szanowanym człowiekiem. Jest bardzo silnym przywódcą bardzo dużego kraju. Tak, sądzę, że może wywrzeć duży wpływ, z pewnością będę z nim rozmawiał o Rosji i Ukrainie – mówił prezydent USA w kontekście swojego spotkania z Xi, do którego ma dojść w czasie szczytu APEC w Korei Południowej (30 października-1 listopada). Trump poinformował, że zamierza rozmawiać z Xi o tym „jak można skończyć” wojnę na Ukrainie. - Czy przez ropę, energię, czy coś innego – dodał.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1337 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1337 dniu wojny Foto: PAP

04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: