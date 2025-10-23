Aktualizacja: 23.10.2025 04:50 Publikacja: 23.10.2025 04:50
Miasto było celem ataku dronów-kamikadze. Wcześniej na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny. W wyniku ataku w Kamieńskiem doszło do przerw w dostawach prądu.
Zatrzymany 22-latek miał publikować w kanale Telegram wezwania do ataków rakietowych na Most Krymski, a także na rezydencję Władimira Putina. Jest też oskarżony o „usprawiedliwianie” działań ukraińskiej armii na terenie obwodu kurskiego. Grozi mu do 7 lat więzienia.
Do ataków doszło na kurskim odcinku frontu.
- Rozmawiamy o deeskalacji (z Rosją), ta rozmowa trwa. Chcemy włączyć w nią Chiny – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu, odnosząc się do kwestii ograniczenia arsenału nuklearnego mocarstw atomowych. Trump dodał, że Putin poruszył tę kwestię w czasie ostatniej rozmowy telefonicznej przywódców USA i Rosji sugerując „deeskalację”, z czym Trump miał się zgodzić.
Informacje takie przekazuje gubernator obwodu Aleksandr Gusiew w swoim wpisie w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie wywołał on też żadnych zniszczeń.
O zamknięciu lotnisk poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Lotniska zamknięto, by zapewnić bezpieczeństwo lotów cywilnych – wynika z komunikatu.
- Przerwanie walk to właściwe podejście. Teraz musimy sprawić (...), by Rosja usiadła przy stole negocjacyjnym. Ogłoszone dziś sankcje przeciwko spółkom naftowym w tym pomogą - powiedział Mark Rutte w rozmowie z Fox News. Wcześniej dodatkowe sankcje przeciwko spółkom naftowym z Rosji, takim jak Rosnieft czy Łukoil, ogłosił Departament Skarbu USA. Sankcje obejmują zablokowanie aktywów tych firm na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz ograniczenie ich dostępu do amerykańskiego systemu finansowego. Objęte są nimi wszystkie spółki, w których Rosnieft i Łukoil mają co najmniej 50 proc. udziałów.
Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu wyraził przekonanie, że prezydent Chin, Xi Jinping, mógłby wywrzeć wpływ na Władimira Putina. - Sądzę, że jest w stanie wywierać duży wpływ na wiele osób. Słuchajcie, on jest szanowanym człowiekiem. Jest bardzo silnym przywódcą bardzo dużego kraju. Tak, sądzę, że może wywrzeć duży wpływ, z pewnością będę z nim rozmawiał o Rosji i Ukrainie – mówił prezydent USA w kontekście swojego spotkania z Xi, do którego ma dojść w czasie szczytu APEC w Korei Południowej (30 października-1 listopada). Trump poinformował, że zamierza rozmawiać z Xi o tym „jak można skończyć” wojnę na Ukrainie. - Czy przez ropę, energię, czy coś innego – dodał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1337 dniu wojny
Foto: PAP
