Rosyjskie samoloty wojskowe wtargnęły w litewską przestrzeń powietrzną

Aktualizacja: 23.10.2025 20:44 Publikacja: 23.10.2025 20:00
Rosyjski myśliwiec MIG-31
Foto: PAP/EPA
Ministerstwo podkreśliło gotowość do obrony i zapewniło, że każdy fragment litewskiego terytorium jest pod ścisłą ochroną. Szczegóły dotyczące rodzaju samolotów, czasu trwania naruszenia czy jego precyzyjnego miejsca nie zostały ujawnione.
Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wyraził zdecydowany sprzeciw wobec incydentu, nazywając go poważnym złamaniem międzynarodowego prawa i naruszeniem suwerenności państwa.
Nausėda zapowiedział wezwanie do litewskiego MSZ przedstawicieli ambasady rosyjskiej, aby zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialnemu i niebezpiecznemu zachowaniu.
Podobny przypadek miał miejsce we wrześniu 2025 r., gdy Estonia zgłosiła wtargnięcie trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w swoją przestrzeń powietrzną na około 12 minut niedaleko wyspy Vaindloo. Tallin i NATO krytykowały to zdarzenie, określając je jako bezmyślne. W odpowiedzi na incydent zorganizowano misję wzmożonego patrolowania z udziałem włoskich myśliwców F-35 w ramach Baltic Air Policing. Moskwa zaprzeczyła wówczas wtargnięciu swoich maszyn.
Czytaj więcej
Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony w czasie nocnego ataku Ro...
Mimo że naruszenia przestrzeni powietrznej nad regionem bałtyckim zdarzają się rzadko, sytuacja pozostaje napięta. Sojusznicze siły lotnicze regularnie przechwytują rosyjskie maszyny bez zgłoszonych planów lotu, działających bez transponderów i łączności radiowej, choć zazwyczaj pozostają one poza strefą NATO.
W związku z ostatnimi incydentami, pod koniec września Litwa zatwierdziła użycie sił zbrojnych do zestrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych, które naruszają jej przestrzeń powietrzną, po serii przypadków zestrzeleń rosyjskich dronów przy granicy.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że pojawienie się w Polsce co najmniej...
Obecnie misja NATO Baltic Air Policing funkcjonuje z baz lotniczych w Szawlach na Litwie i Ämari w Estonii, zapewniając stałą ochronę powietrzną państw bałtyckich. Dowództwo nad misją sprawują hiszpańskie Siły Powietrzne i Kosmiczne, które rozmieszczają osiem myśliwców Eurofighter Typhoon w bazie w Szawlach, podczas gdy włoskie Typhoony stacjonują w Ämari, wzmocniając zdolności szybkiego reagowania w tym regionie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo podkreśliło gotowość do obrony i zapewniło, że każdy fragment litewskiego terytorium jest pod ścisłą ochroną. Szczegóły dotyczące rodzaju samolotów, czasu trwania naruszenia czy jego precyzyjnego miejsca nie zostały ujawnione.
W środę izraelski parlament udzielił wstępnej zgody na ustawę, która wprowadza izraelskie prawo na okupowanym Za...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Rosja stanowi „stałe zagrożenie” dla europejskiego bezpieczeństwa i dlatego Ukraina powinna mieć możliwość użyci...
Przywódcy Unii Europejskiej nigdy nie byli tak blisko przekazania Ukrainie zamrożonych w Brukseli aktywów rosyjs...
Dziennik „The Wall Street Journal” – powołując się na amerykańskich urzędników – podawał, że administracja Donal...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł w środę, że Izrael ma obowiązek zapewniać podstawowe potrzeby mie...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas