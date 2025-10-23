Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosyjskie samoloty wojskowe wtargnęły w litewską przestrzeń powietrzną

Litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) poinformowało, że rosyjskie samoloty wojskowe na krótko naruszyły litewską przestrzeń powietrzną 23 października 2025 r., co spowodowało szybką reakcję patrolujących samolotów NATO.

Publikacja: 23.10.2025 20:00

Rosyjski myśliwiec MIG-31

Rosyjski myśliwiec MIG-31

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Ministerstwo podkreśliło gotowość  do obrony i zapewniło, że każdy fragment litewskiego terytorium jest pod ścisłą ochroną. Szczegóły dotyczące rodzaju samolotów, czasu trwania naruszenia czy jego precyzyjnego miejsca nie zostały ujawnione.

Prezydent Litwy o poważnym złamaniu prawa międzynarodowego

Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wyraził zdecydowany sprzeciw wobec incydentu, nazywając go poważnym złamaniem międzynarodowego prawa i naruszeniem suwerenności państwa.

Nausėda zapowiedział wezwanie do litewskiego MSZ przedstawicieli ambasady rosyjskiej, aby zaprotestować przeciwko nieodpowiedzialnemu i niebezpiecznemu zachowaniu.

Misja Baltic Air Policing w obronie przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO

Podobny przypadek miał miejsce we wrześniu 2025 r., gdy Estonia zgłosiła wtargnięcie trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w swoją przestrzeń powietrzną na około 12 minut niedaleko wyspy Vaindloo. Tallin i NATO krytykowały to zdarzenie, określając je jako bezmyślne. W odpowiedzi na incydent zorganizowano misję wzmożonego patrolowania z udziałem włoskich myśliwców F-35 w ramach Baltic Air Policing. Moskwa zaprzeczyła wówczas wtargnięciu swoich maszyn.

Czytaj więcej

Polski myśliwiec F-16
Konflikty zbrojne
Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk: Użyto uzbrojenia. „Akt agresji”

Mimo że naruszenia przestrzeni powietrznej nad regionem bałtyckim zdarzają się rzadko, sytuacja pozostaje napięta. Sojusznicze siły lotnicze regularnie przechwytują rosyjskie maszyny bez zgłoszonych planów lotu, działających bez transponderów i łączności radiowej, choć zazwyczaj pozostają one poza strefą NATO.

W związku z ostatnimi incydentami, pod koniec września Litwa zatwierdziła użycie sił zbrojnych do zestrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych, które naruszają jej przestrzeń powietrzną, po serii przypadków zestrzeleń rosyjskich dronów przy granicy.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o „pomyłce”. Prezydent USA usłyszał wiele głosów sprzeciwu, nie tylko z Polski

Obecnie misja NATO Baltic Air Policing funkcjonuje z baz lotniczych w Szawlach na Litwie i Ämari w Estonii, zapewniając stałą ochronę powietrzną państw bałtyckich. Dowództwo nad misją sprawują hiszpańskie Siły Powietrzne i Kosmiczne, które rozmieszczają osiem myśliwców Eurofighter Typhoon w bazie w Szawlach, podczas gdy włoskie Typhoony stacjonują w Ämari, wzmocniając zdolności szybkiego reagowania w tym regionie.

Źródło: rp.pl

