Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Czwarty raz w tym roku

Naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej nastąpiło trzy dni po zakończeniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi, Zapad 2025.

Czwarte naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii w 2025 roku

W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii, pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.

Szef estońskiej dyplomacji zaznaczył, że coraz częstsze prowokacje i agresywne testy granic ze strony Rosji powinny spotkać się z szybkim zaostrzeniem presji politycznej oraz ekonomicznej.

Estońskie wojsko podało, że incydent miał miejsce nad wyspą Vaindloo, około 100 km od stolicy, Tallinna. Maszyny nie miały włączonych transponderów, nie zgłosiły planu lotu i nie nawiązały łączności z kontrolą ruchu lotniczego. Choć rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej w rejonie wyspy Vaindloo zdarzają się stosunkowo często, to piątkowe wydarzenie wyróżniało się czasem trwania.