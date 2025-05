W związku z sytuacją dotyczącą tankowca Jaguar Rosjanie wysłali myśliwiec Su-35, który, jak się okazuje, naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Wywołało to protest Tallina. W serwisie X Margarita Simonyan, szefowa rosyjskiego nadawcy RT, napisała w serwisie X, że Su-35 miał powstrzymać Estonię przed zmuszeniem tankowca do tego, by wpłynął do estońskiego portu, gdzie zostałby zajęty.

Reuters przypomina, że 11 kwietnia Estonia zatrzymała powiązany z Rosją tankowiec Kiwala, oskarżając jego załogę o pływanie bez bandery. W tym wypadku załoga tankowca współpracowała. Dwa tygodnie później tankowiec mógł kontynuować rejs.

Szef MSZ: Rosja jest gotowa chronić „flotę cieni”

Teraz Tsahkna potwierdził w Turcji, że „Federacja Rosyjska wysłała myśliwiec, by sprawdzić sytuację” (dotyczącą tankowca Jaguar). – Ten myśliwiec naruszył przestrzeń powietrzną NATO na blisko minutę – dodał. Tsahkna zwrócił uwagę, że w ten sposób Rosja przyznała się do tego, że jest odpowiedzialna za działanie rosyjskiej „floty cieni”.

– Federacja Rosyjska jest gotowa chronić „flotę cieni”... Sytuacja jest naprawdę poważna – stwierdził.

Jaguar jest jednym z ponad 100 tankowców, które wchodzą w skład „floty cieni”. Tankowce te są wykorzystywane przez Rosję do omijania sankcji nałożonych na rosyjską ropę, jedno z ważniejszych źródeł dochodów dla budżetu Rosji.