Zachód usiłował ograniczyć zarobki Moskwy z jej głównego towaru eksportowego, jednocześnie nie usuwając jej całkowicie ze światowego rynku (co by się stało w przypadku ścisłego embarga), by nie doprowadzić do jego zdestabilizowania i skoku cen.

Początkowo (w styczniu, lutym i marcu 2023 roku) rzeczywiście sankcje zadziałały i cena rosyjskiej ropy znacznie spadła, ale potem Kreml się odkuł. Zachód zakładał, że główni klienci Kremla, czyli Indie i Chiny, nie będą naruszać „progu”, by nie utracić dostępu do zachodnich firm obsługujących flotę handlową (w tym ubezpieczeniowych). Ale zrobiła to za nich Moskwa, wynajmując ogromną flotę tankowców – nazwaną „flotą cieni” – do przewozu swojego surowca.

W pierwszym roku działania sankcji (czyli 2023) eksperci szacowali, że Rosjanie używają ok. 1,4 tys. jednostek wynajętych na całym świecie. W obecnym roku ich ilość miała podobno spaść dwukrotnie.

Czytaj więcej Gospodarka Będą sankcje Unii Europejskiej na flotę cieni Putina Unia Europejska wprowadzi dodatkowy pakiet sankcji wobec „floty cieni” Putina po kolejnym uszkodzeniu kabla na Morzu Bałtyckim i zatrzymaniu podejrzanego tankowca przez Finlandię. Flota starych rosyjskich tankowców zagraża nie tylko bezpieczeństwu żeglugi, ale też całemu środowisku naturalnemu Bałtyku.

„Nie zważając na ostre sankcje amerykańskiego Departamentu Finansów skierowanych przeciw »flocie cieni«, Rosja nadal rozwija ją, wprowadzając do użytku coraz to nowe tankowce, co pozwala jej stabilnie eksportować ropę i uchylać się od ograniczeń na jej cenę” – pisze ekspert rynku energetycznego Antonio Garcia.

Stara „flota cieni” stanowi ogromne zagrożenie, również ekologiczne

Większość tych tankowców jest stara (w przypadku ich zatrzymania straty inwestorów są mniejsze). Eksperci z niepokojem obserwują od dwóch lat spadek ilości złomowanych takich statków liczących powyżej 20 lat. W rezultacie prawie 1/4 jednostek „floty cieni” ma obecnie ponad 20 lat.