Arabscy sojusznicy Izraela. Przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kolejny rozważany kraj to Maroko, które utrzymuje stosunki z Izraelem od pięciu lat i jest wdzięczne Trumpowi za uznanie marokańskiej suwerenności nad Saharą Zachodnią. – To jest jednak bardzo wrażliwa kwestia dla marokańskiej opinii publicznej – mówi „Rzeczpospolitej” Tarek Megerisi, ekspert think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).

Amerykanie testowali też inne miejsce w Afryce Północnej – Libię. Massad Boulos, urodzony w Libanie doradca amerykańskiego prezydenta i Departamentu Stanu, prywatnie teść córki Trumpa Tiffany, spotkał się w tej sprawie z Chalifą Haftarem, panującym nad wschodnią Libią. Haftar, rywalizujący z uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem w Trypolisie, miał wyrazić wstępne zainteresowanie. – Logistycznie to sobie trudno wyobrazić. Libia to kraj słabo zaludniony. Sto tysięcy Palestyńczyków to byłoby drastyczne zwiększenie populacji dla największych miast na wschodzie. Na dodatek wywołałoby wielkie niezadowolenie społeczne – podkreśla Megerisi.

Kilka miesięcy temu w mediach zachodnich pojawiły się jako możliwy kierunek lokalizacji – Somaliland, który próbował się oderwać od Somalii, ale nikt tego nie uznał. Niektórzy politycy separatystycznego Somalilandu dojrzeli w tym szansę na uznanie przez Izrael i USA niepodległości, ale liderzy zaprzeczyli takim planom. Rząd somalijski w marcu pośpieszył z zapewnieniami, że jemu nikt przesiedlenia Palestyńczyków nie proponował.

– Jest związek między wschodnią Libią i Somalilandem, quasi-państewkami. Obu patronują Zjednoczone Emiraty Arabskie, a one są podstawą izraelskiej osi w regionie – mówi analityk ECFR. ZEA to od normalizacji stosunków w 2020 roku najbliższe mu państwo arabskie.

Do listy rozważanych lokalizacji można jeszcze dopisać Sudan, w którym toczy się wojna domowa (jedną ze stron wspiera ZEA), Rwandę oraz, co najbardziej zaskakujące, Cypr, państwo członkowskie UE.