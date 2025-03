Zniszczone przez izraelskie wojsko domy w Rafah w Strefie Gazy Foto: REUTERS/Hatem Khaled

Agencja AP zaznacza, że wysiedlenie Palestyńczyków było do niedawna uważane jedynie za fantazję skrajnych izraelskich nacjonalistów, jednak po lutowym spotkaniu z Trumpem w Białym Domu premier Izraela Beniamin Netanjahu ocenił, że to „śmiała wizja”. Palestyńczycy jednoznacznie odrzucili te propozycje. Wcześniej Trump sugerował, że Palestyńczyków mogłyby przyjąć sąsiadujące z Gazą kraje - państwa arabskie nie zgodziły się na to. Organizacje zajmujące się prawami człowieka podkreślały, że zmuszanie Palestyńczyków do opuszczenia swej ziemi byłoby zbrodnią wojenną.

Wysiedlenie Palestyńczyków. AP: USA i Izrael rozmawiały z państwami w Afryce

Zastrzegając sobie anonimowość przedstawiciele USA i Izraela potwierdzili w rozmowie z AP, że w sprawie przesiedlenia Palestyńczyków kontaktowano się z Somalią i Somalilandem, zaś urzędnicy amerykańscy potwierdzili także rozmowy z Sudanem. W tekście czytamy, że nie wiadomo, jak duże postępy poczyniono ani na jakim szczeblu odbywały się omawiane rozmowy.

Donald Trump i Beniamin Netanjahu Foto: REUTERS/Leah Millis

Izrael i Stany Zjednoczone mają oferować Sudanowi, Somalii i Somalilandowi szereg zachęt, w tym finansowych i dyplomatycznych, by przekonać ich do swego pomysłu. Oficjalnie władze Izraela nie potwiedziły tych doniesień. W tym tygodniu Becalel Smotricz, lider ugrupowania Religijny Syjonizm i zwolennik wysiedlenia Palestyńczków powiedział, że Izrael pracuje nad znalezieniem państw, które mogłyby przyjąć Palestyńczyków. Dodał, że Izrael przygotowuje „bardzo duży departament emigracyjny” w swym Ministerstwie Obrony.

W wyniku działań wojsk Izraela podjętych po ataku Hamasu z 7 października 2023 r., których zginęło 1200 osób, w Strefie Gazy zginęło co najmniej 48 000 Palestyńczyków.