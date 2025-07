Wcześniej CNN informowało, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, że podczas spotkania z Kają Kallas, wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych, szef chińskiej dyplomacji wyraził prywatnie stanowisko (stojące w sprzeczności z oficjalnymi zapewnieniami Pekinu o neutralności wobec konfliktu na Ukrainie), że Chiny nie dopuszczą do porażki Rosji w wojnie z Ukrainą, ponieważ umożliwiłoby to Stanom Zjednoczonym „pełne skupienie się” na rywalizacji z Chinami.

Ukraiński żołnierz z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej na pozycji na linii frontu w pobliżu Konstantynówki w obwodzie donieckim Foto: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Z kolei w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał w mediach społecznościowych, że po zmasowanym rosyjskim ataku powietrznym w Kijowie znaleziono „element rosyjsko-irańskiego drona bojowego Szahid-136/Gierań-2, który został wyprodukowany w Chinach i niedawno dostarczony”. „Wzywamy Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodową do zwiększenia presji zarówno na reżim w Moskwie, jak i na jego budżet wojenny, a także na wszystkich innych na całym świecie, którzy wspierają rosyjskie wysiłki wojenne i umożliwiają Putinowi dalsze zabijanie ludzi na Ukrainie. Nie ma już czasu na czekanie” - oświadczył.