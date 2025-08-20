Rzeczpospolita
Wydarzenia
USA malują na czarno mur na granicy z Meksykiem. Ma parzyć nielegalnych migrantów

Cały mur, wybudowany na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, zostanie na polecenie Donalda Trumpa pomalowany na czarno. - Ma to zniechęcić migrantów do wspinania się na niego w czasie upałów - poinformowała Kristi Noem, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Publikacja: 20.08.2025 21:00

Wojsko umieszcza drut kolczasty na murze granicznym między USA a Meksykiem, lipiec 2025

Wojsko umieszcza drut kolczasty na murze granicznym między USA a Meksykiem, lipiec 2025

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Mur na południowej granicy był centralnym punktem twardego stanowiska Trumpa w sprawie imigracji w jego pierwszej kadencji. Teraz, w drugiej kadencji, Trump skupił się głównie na deportacjach i zaostrzeniu egzekwowania prawa w USA.

Czarny mur na polecenie Donalda Trumpa

O planach przemalowania budowli strzegącej południowej granicy Stanów Zjednoczonych powiadomiła dziennikarzy sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem

– Mur jest wysoki, więc bardzo, bardzo trudno, prawie niemożliwe jest wdrapanie się na niego. Wchodzi głęboko w ziemię, więc bardzo trudno, jeśli nie wręcz niemożliwe, jest przekopanie się pod nim. A teraz jeszcze  pomalujemy go na czarno – mówiła Noem, rozmawiając z mediami przy stalowej konstrukcji na granicy w Nowym Meksyku.

Czytaj więcej

Granica USA-Meksyk
Polityka
Trump nie wygra z Meksykiem

– Prezydent rozumie,  że w wysokich temperaturach, kiedy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze gorętsze i ludziom będzie jeszcze trudniej się wspinać – oświadczyła.

Ponadto Noem powiedziała, że administracja planuje instalację większej „infrastruktury wodnej” wzdłuż Rio Grande, rzeki, która stanowi ponad połowę granicy między dwoma krajami. Chociaż sekretarz nie podała więcej szczegółów na temat tych projektów, wiadomo, że władze Teksasu zainstalowały już wcześniej pływające bariery – duże pomarańczowe boje – oraz wzmocniły ogrodzenia brzegów rzeki, strzeżone przez funkcjonariuszy policji stanowej, lokalnej policji i Gwardię Narodową Teksasu.

O pomalowaniu muru na czarno Trump wspominał już w 2021 roku.

Budowa muru trwa. Prawie kilometr dziennie

W przyjętej w tym roku ustawie  budżetowej przeznaczono dodatkowe koszty – 46 milionów dol.  na dalszą budowę muru.  To element Big Beautiful Bill, czyli „wielkiej, pięknej ustawy”, flagowego pomysłu Donalda Trumpa.

Czytaj więcej

Trump: Mur graniczny jak rolls-royce
Świat
Trump: Mur graniczny jak rolls-royce

 W ramach „wielkiej, pięknej ustawy przeznaczono nam niewiarygodnie dużo środków, co pozwoli nam to kontynuować budowę – dodała Noem. Według niej każdego dnia powstaje około 0,8 km  muru wzdłuż granicy. 

Jego budowa  jest sztandarowym zobowiązaniem Trumpa, odkąd po raz pierwszy wspomniał o „ogrodzeniu” podczas Szczytu Wolności w Iowa w styczniu 2015 roku, pięć miesięcy przed rozpoczęciem swojej pierwszej kampanii prezydenckiej.

Czytaj więcej

Pentagon wstrzymuje budowy dla armii, by zapłacić za mur Trumpa
Świat
Pentagon wstrzymuje budowy dla armii, by zapłacić za mur Trumpa

Spada liczba nielegalnych przekroczeń granicy

Liczba przekroczeń granicy i zatrzymań nielegalnych imigrantów gwałtownie spadła od czasu powrotu Trumpa do władzy, osiągając rekordowo niski poziom około 4600 w lipcu i 6000 w czerwcu – spadek o 92 proc.  w porównaniu z rokiem poprzednim. Za rządów prezydenta Joe Bidena liczba zatrzymań gwałtownie wzrosła – do średnio 6000 dziennie.

Czytaj więcej

Donald Trump
Społeczeństwo
Porażka migracyjnej polityki Trumpa? Sondaż nie pozostawia złudzeń: migranci są potrzebni Stanom Zjednoczonym

Na początku sierpnia Noem poinformowała, że w ciągu pierwszych 200 dni administracji Trumpa Stany Zjednoczone opuściło łącznie 1,6 mln nielegalnych imigrantów, choć nie sprecyzowała, ilu z nich zostało deportowanych, a ilu opuściło kraj na własną rękę.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała na początku sierpnia, że od stycznia w USA zatrzymano łącznie 300 000 nielegalnych imigrantów.

Chociaż administracja nadal deklaruje najsurowsze traktowanie osób z przeszłością kryminalną, obrońcy praw imigrantów ostrzegają, że wiele osób bez zarzutów karnych lub jedynie z drobnymi wykroczeniami zostało objętych planem Trumpa wysiedlenia z USA nielegalnych imigrantów. Urzędnicy Białego Domu twierdzą również, że zwiększone środki bezpieczeństwa na granicy i masowe deportacje mają działanie odstraszające, co jest głównym powodem gwałtownego spadku liczby osób na granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Meksyk Osoby Donald Trump nielegalna migracja

Advertisement
