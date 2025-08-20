USA malują na czarno mur na granicy z Meksykiem. Ma parzyć nielegalnych migrantów

Aktualizacja: 20.08.2025 22:08 Publikacja: 20.08.2025 21:00
Mur na południowej granicy był centralnym punktem twardego stanowiska Trumpa w sprawie imigracji w jego pierwszej kadencji. Teraz, w drugiej kadencji, Trump skupił się głównie na deportacjach i zaostrzeniu egzekwowania prawa w USA.
O planach przemalowania budowli strzegącej południowej granicy Stanów Zjednoczonych powiadomiła dziennikarzy sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem
– Mur jest wysoki, więc bardzo, bardzo trudno, prawie niemożliwe jest wdrapanie się na niego. Wchodzi głęboko w ziemię, więc bardzo trudno, jeśli nie wręcz niemożliwe, jest przekopanie się pod nim. A teraz jeszcze pomalujemy go na czarno – mówiła Noem, rozmawiając z mediami przy stalowej konstrukcji na granicy w Nowym Meksyku.
– Prezydent rozumie, że w wysokich temperaturach, kiedy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze gorętsze i ludziom będzie jeszcze trudniej się wspinać – oświadczyła.
Ponadto Noem powiedziała, że administracja planuje instalację większej „infrastruktury wodnej” wzdłuż Rio Grande, rzeki, która stanowi ponad połowę granicy między dwoma krajami. Chociaż sekretarz nie podała więcej szczegółów na temat tych projektów, wiadomo, że władze Teksasu zainstalowały już wcześniej pływające bariery – duże pomarańczowe boje – oraz wzmocniły ogrodzenia brzegów rzeki, strzeżone przez funkcjonariuszy policji stanowej, lokalnej policji i Gwardię Narodową Teksasu.
O pomalowaniu muru na czarno Trump wspominał już w 2021 roku.
W przyjętej w tym roku ustawie budżetowej przeznaczono dodatkowe koszty – 46 milionów dol. na dalszą budowę muru. To element Big Beautiful Bill, czyli „wielkiej, pięknej ustawy”, flagowego pomysłu Donalda Trumpa.
– W ramach „wielkiej, pięknej ustawy” przeznaczono nam niewiarygodnie dużo środków, co pozwoli nam to kontynuować budowę – dodała Noem. Według niej każdego dnia powstaje około 0,8 km muru wzdłuż granicy.
Jego budowa jest sztandarowym zobowiązaniem Trumpa, odkąd po raz pierwszy wspomniał o „ogrodzeniu” podczas Szczytu Wolności w Iowa w styczniu 2015 roku, pięć miesięcy przed rozpoczęciem swojej pierwszej kampanii prezydenckiej.
Liczba przekroczeń granicy i zatrzymań nielegalnych imigrantów gwałtownie spadła od czasu powrotu Trumpa do władzy, osiągając rekordowo niski poziom około 4600 w lipcu i 6000 w czerwcu – spadek o 92 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Za rządów prezydenta Joe Bidena liczba zatrzymań gwałtownie wzrosła – do średnio 6000 dziennie.
Na początku sierpnia Noem poinformowała, że w ciągu pierwszych 200 dni administracji Trumpa Stany Zjednoczone opuściło łącznie 1,6 mln nielegalnych imigrantów, choć nie sprecyzowała, ilu z nich zostało deportowanych, a ilu opuściło kraj na własną rękę.
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała na początku sierpnia, że od stycznia w USA zatrzymano łącznie 300 000 nielegalnych imigrantów.
Chociaż administracja nadal deklaruje najsurowsze traktowanie osób z przeszłością kryminalną, obrońcy praw imigrantów ostrzegają, że wiele osób bez zarzutów karnych lub jedynie z drobnymi wykroczeniami zostało objętych planem Trumpa wysiedlenia z USA nielegalnych imigrantów. Urzędnicy Białego Domu twierdzą również, że zwiększone środki bezpieczeństwa na granicy i masowe deportacje mają działanie odstraszające, co jest głównym powodem gwałtownego spadku liczby osób na granicy amerykańsko-meksykańskiej.
