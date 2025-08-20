Szef MON o incydencie w Osinach: Kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze informacje o incydencie z dronem w województwie lubelskim?

Jak ten incydent wpisuje się w szerszy kontekst działań Rosji wobec państw NATO? Jakie były wcześniejsze incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty?

- Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO — po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, na Litwie i Łotwie, a także po naruszeniach przestrzeni powietrznej, do których doszło w niemal wszystkich państwach NATO, w szczególności w Skandynawii, państwach bałtyckich, a także w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej z użyciem rosyjskiego drona – mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Kosiniak-Kamysz powiedział, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest kolejną rosyjską prowokacją. Jak podkreślił, zdarza się to w szczególnym momencie – nasilonych działań zmierzających do zawieszenia broni lub nawet zakończenia wojny na Ukrainie.

Rosyjski wabik z chińskim silnikiem

Przedstawiciel armii powiedział, że dron prawdopodobnie leciał bardzo nisko, aby ominąć systemy radiolokacyjne, co powodowało, że był trudno wykrywalny i nie stwierdzono przez to naruszenia przestrzeni powietrznej. Generał Malinowski zapowiedział, że armia powoła zespół do zbadania tego incydentu.