WSJ: Znaleziona pod Bydgoszczą rakieta spadła blisko centrum szkoleniowego NATO

- Po zniknięciu pocisku z ekranów radarów polskie wojsko ustaliło, że nie ma on związku z atakiem nuklearnym, biologicznym lub chemicznym, ale nigdy nie przeprowadziło szeroko zakrojonych poszukiwań obiektu - powiedział przedstawiciel polskich władz w rozmowie z "WSJ". Ale nawet pocisk, który przez pomyłkę wleci na terytorium NATO, może wywołać potencjalną eskalację.

Pociski manewrujące mogą działać nieprawidłowo, jeśli operatorzy wprowadzą błędne współrzędne, jeśli ich systemy pokładowe błędnie odczytają teren lub jeśli przeciwne wojsko emituje fałszywe sygnały GPS, aby zmylić instrumenty nawigacyjne - taka taktyka stosowana jest przez Ukrainę - pisze WSJ.



Chociaż zdolność obcego pocisku do uderzenia w Polskę wzbudziła wątpliwości co do jej zdolności do obrony swojej przestrzeni powietrznej, nie doszło do awarii operacyjnej - twierdzi wspomniany polski przedstawiciel.

- Zakładając, że cokolwiek zidentyfikowane na radarze jest zagrożeniem, może doprowadzić do katastrofy - powiedział także, wskazując na zestrzelenia samolotów pasażerskich . - Nie można podjąć decyzji o zestrzeleniu go tylko na podstawie danych radarowych - zastrzegł.