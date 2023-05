Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ, w rozmowie z RMF FM pytany o to jak to możliwe, że przez pięć miesięcy po tym, jak na Polskę spadła rosyjska rakieta powietrze-ziemia, w sprawie panowało milczenie, odparł, że "ta cisza rzeczywiście była, ale nie jest to tak, że nikt nic nie wie".

- Ta wiedza jest i ona jest też coraz szersza. Nie całą wiedzą my się możemy dzielić, natomiast z całą pewnością sprawa jest bardzo poważna i zostanie wyjaśniona - zapewnił.

Dopytywany o to dlaczego premier o sprawie dowiedział się - jak wynika z jego słów - dopiero po kilku miesiącach, Jabłoński tłumaczył, że "wynika to z pewnego nieporozumienia". - Premier już kilka dni wcześniej mówił o tym nawiązując do pewnego incydentu z grudnia, to było w jego wcześniejszej wypowiedzi. Wczorajszy cytat jest odpowiedzią na pytanie o to kiedy dowiedział się, że odnaleziono szczątki tego pocisku. Według mnie chodzi o pytanie o znalezienie szczątków pod Bydgoszczą - odparł.

Ja w tej sprawie też nie mam pełnej wiedzy Wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński

Po przytoczeniu mu słów premier o tym, że "o incydencie dowiedział się wtedy, kiedy o tym poinformował, kilka dni pod koniec kwietnia", Jabłoński odparł, że "w tej sprawie jest więcej informacji, których nie możemy podawać wiadomości publicznej". - Są pewnego rodzaju kwestie badane, które są objęte klauzulami najwyższymi - dodał.



- Nikt tej wiedzy przed premierem nie ukrywał - zapewnił też. - Co do szczegółów będziemy tę sprawę wyjaśniać - dodał.