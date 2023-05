Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Błaszczak wskazał winnego zaniechania obowiązków

Błaszczak zapowiedział, że raport dotyczący obiektu znalezionego pod Zamościem i podjętych w tej sprawie działań, zostanie przekazany premierowi i prezydentowi. Konsekwencje personalne minister wyciągnie po konsultacjach z prezydentem.



Pod konic kwietnia w lesie niedaleko miejscowości Zamość pod Bydgoszczą znaleziono niezidentyfikowany obiekt, który, na co wskazują wstępne, nieoficjalne ustalenia, może być rosyjską rakietą Ch-55, pociskiem manewrującym, zdolnym do przenoszenia głowic jądrowych.

Obiekt wlatujący w polską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi zauważyli żołnierze Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego 16 grudnia.



Piloci poderwanych myśliwców straciły obiekt z pola widzenia, akcję poszukiwawczą przejęły śmigłowce - również bezskutecznie.

Jak pisze Onet, szefostwo MON, wbrew rekomendacjom wojska, nie zdecydowało się na rozszerzenie zakresu poszukiwań i włączenie do nich żołnierzy WOT, policji, straży pożarnej i służb leśnych. Zdecydowano, że obiektu ma szukać wojsko, po cichu dyskretnie, aby nie niepokoić okolicznych mieszkańców i by nie dotarło to do mediów.

Szczątki obiektu pod koniec kwietnia znalazła w lesie osoba jeżdżąca tam konno.