„W nocy, w Załuskach w czasie ćwiczeń śmierć poniósł żołnierz 16 Dywizji Zmechanizowanej. Składam kondolencje jego Rodzinie, myślami i modlitwą jestem razem z nimi. Rodzina ma wsparcie psychologa i jest otoczona opieką wojska. Przyczyny wypadku wyjaśni Żandarmeria Wojskowa” - przekazał na X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

MON podpisuje umowę na zakup Rosomaków

Rosomaki to kołowe transportery opancerzone i jedne z bardziej znanych pojazdów pancernych Wojska Polskiego – dobrą renomę zdobyły m.in. podczas misji w Afganistanie.

Obecnie w polskiej armii znajduje się ponad 750 Rosomaków, które są podstawowym sprzętem bojowym i transportowym w kilku brygadach zmechanizowanych, a liczba ta ma wzrosnąć do co najmniej 1000 w najbliższych latach.

W grudniu 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 80 transporterów wyposażonych w systemy wieżowe ZSSW-30 oraz wyrzutnie Spike. Wartość tej umowy to 4,3 mld zł.

Jest to nieco przedłużona wersja Rosomaka w wersji podstawowej. Kluczowa jest zdalnie sterowana wieża, która znacznie podnosi wartość bojową tych pojazdów.