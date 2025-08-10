– Jesteśmy na Wisłostradzie po wielogodzinnej próbie generalnej przed Świętem Wojska Polskiego. Mamy cudownych żołnierzy, oddanych, którzy spędzili tutaj 30 godzin, przygotowywali się, będą kontynuować przygotowania do wielkiego święta WP, do największej defilady chyba w historii, największej defilady na pewno ostatnich lat – powiedział w niedzielę rano wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak–Kamysz (PSL), który odpowiadał na pytania dziennikarzy wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą.

Reklama Reklama

Hasłem tegorocznej defilady będą słowa „Dziękujemy za Waszą służbę”. Szef MON mówił, że w wydarzeniu wezmą udział cztery tysiące żołnierzy. – Zupełnie nowym elementem jest tak liczny udział Marynarki Wojennej, która będzie defilować w Warszawie, jak i pierwszy raz w historii odbędzie się parada morska na Bałtyku wzdłuż Półwyspu Helskiego – poinformował.

Defilada wojskowa 2025. W Święto Wojska Polskiego w Warszawie będą tysiące żołnierzy

Defilada w Święto Wojska Polskiego w Warszawie rozpocznie się na Wisłostradzie 15 sierpnia o godz. 12:00. Zapowiedziano udział 88 pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli wojsk innych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Rumunii. Gen. Kukuła zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w defiladzie wezmą udział żołnierze z państwa spoza NATO, jakim jest Australia – nad Warszawą ma pojawić się samolot wczesnego ostrzegania E–7.

– Jeśli chodzi o strukturę naszych żołnierzy, to powiem, że mamy 261 kobiet, z czego 146 bezpośrednio zaangażowanych tutaj – poinformował szef SGWP. – Kiedyś usłyszałem, że kobiety nie nadają się do służby w jednostkach pancernych. Pragnę poinformować, że kobiety są też dowódcami czołgów i można taką kobietę zobaczyć między innymi na tej defiladzie – dodał.