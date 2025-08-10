Rzeczpospolita
Wydarzenia
Dramatyczny spadek liczby żołnierzy w Korei Południowej. Ubywa mężczyzn

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba żołnierzy w Korei Południowej zmniejszyła się o 20 procent - wynika z opublikowanego w niedzielę raportu, o którym donosi agencja Reutera. Azjatycki kraj boryka się z problemem rosnącego wieku populacji i spadku dzietności.

Publikacja: 10.08.2025 17:36

Żołnierze Korei Południowej podczas ćwiczeń

Jakub Czermiński

Ministerstwo Obrony Korei Południowej oświadczyło w raporcie, że dramatyczny spadek liczby mężczyzn zdolnych do służby wojskowej powoduje także niedobór oficerów. Jeśli sytuacja ta będzie się utrzymywać, może powodować trudności operacyjne – wskazano.

Cytowany raport został sporządzony dla Choo Mi-ae, deputowanej rządzącej Partii Demokratycznej, i został opublikowany przez jej biuro.

Armia Korei Południowej stale się kurczy

Liczebność wojska Korei Południowej stale maleje. Na początku XXI wieku kraj ze stolicą w Seulu mógł pochwalić się ok. 690 tysiącami żołnierzy. W drugiej połowie drugiej dekady wieku tempo zmniejszania się liczby żołnierzy wzrosło i w 2019 r. w Korei Południowej było ok. 563 tys. żołnierzy i oficerów w czynnej służbie.

Teraz wielkość południowokoreańskich sił zbrojnych to ok. 450 tys. osób. Tymczasem według szacunków Ministerstwa Obrony Korei Południowej sprzed trzech lat, Korea Północna dysponuje armią 1,2 miliona żołnierzy.

Skąd tak znaczny spadek liczebności armii w Korei Południowej? Z danych miejscowego rządu wynika, że w latach 2019–2025 populacja 20-letnich mężczyzn zmniejszyła się o 30 proc., do 230 tys. W tym wieku w Korei Południowej mężczyźni, którzy pozytywnie przeszli odpowiednie badania lekarskie, zazwyczaj rozpoczynają obowiązkową służbę wojskową, która według obecnych przepisów trwa co najmniej 18 miesięcy.

Żołnierze Korei Południowej

Za mało żołnierzy, by utrzymać odpowiednią gotowość bojową

Po zawieszeniu broni między Koreą Południową a Koreą Północną, podpisanym w lipcu 1953 r., okres obowiązkowej służby wojskowej dla Koreańczyków z Południa wynosił trzy lata, jednak po latach został skrócony, co wojsko tłumaczyło zwiększeniem własnych zdolności militarnych, osiągniętym dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwojem przemysłu zbrojeniowego, który stał się istotnym eksporterem broni.

Jak zaznacza agencja Reutera, w 2025 r. Seul dysponuje budżetem obronnym w wysokości 61 bilionów wonów południowokoreańskich (160 mld zł) – to więcej od szacowanej wielkości całej gospodarki Korei Północnej.

Tymczasem według południowokoreańskiego resortu obrony, do utrzymania gotowości obronnej na odpowiednim poziomie brakuje ok. 50 tys. żołnierzy, w tym ok. 21 tys. podoficerów.

Rekordowo niska dzietność i starzenie się społeczeństwa. Problemy demograficzne Korei Południowej

Korea Południowa jest jednym z najszybciej starzejących się krajów i państwem z najniższą dzietnością na świecie. Według danych przekazywanych przez południowokoreański urząd statystyczny, w 2024 roku dzietność w Korei Południowej wyniosła 0,75 (chodzi o liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku produkcyjnym). Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 0,72 i był najniższy na świecie. Najniższy wskaźnik dzietności notowany był w 2024 roku w Seulu (0,58). Tak gwałtowne starzenie się społeczeństwa stanowi zagrożenie także dla południowokoreańskiego systemu ochrony zdrowia oraz systemu świadczeń socjalnych i emerytalnych.

Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią seniorzy – jak podawał koreański urząd statystyczny, liczba osób w wieku 65 i więcej lat po raz pierwszy w historii kraju przekroczyła 10 mln (obecnie ma wynosić 10,12 mln), po wzroście o 513 tys. rok do roku. Seniorzy stanowią obecnie 19,5 proc. z 51,81 mln mieszkańców Korei Południowej. Innymi słowy, co piąty mieszkaniec kraju ma co najmniej 65 lat.

Wojna koreańska 1950-1953

W 2020 roku w Korei Południowej żyło 51,8 mln osób. Według szacunków południowokoreańskiego rządu, do 2072 r. liczba mieszkańców kraju spadnie do 36,2 mln, czyli w ciągu pół wieku spadnie o prawie jedną trzecią.

Źródło: rp.pl / Reuters

