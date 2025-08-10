Aktualizacja: 10.08.2025 19:02 Publikacja: 10.08.2025 17:36
Żołnierze Korei Południowej podczas ćwiczeń
Foto: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN
Ministerstwo Obrony Korei Południowej oświadczyło w raporcie, że dramatyczny spadek liczby mężczyzn zdolnych do służby wojskowej powoduje także niedobór oficerów. Jeśli sytuacja ta będzie się utrzymywać, może powodować trudności operacyjne – wskazano.
Cytowany raport został sporządzony dla Choo Mi-ae, deputowanej rządzącej Partii Demokratycznej, i został opublikowany przez jej biuro.
Czytaj więcej
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał północnokoreańskich żołnierzy, by ta była gotowa na...
Liczebność wojska Korei Południowej stale maleje. Na początku XXI wieku kraj ze stolicą w Seulu mógł pochwalić się ok. 690 tysiącami żołnierzy. W drugiej połowie drugiej dekady wieku tempo zmniejszania się liczby żołnierzy wzrosło i w 2019 r. w Korei Południowej było ok. 563 tys. żołnierzy i oficerów w czynnej służbie.
Teraz wielkość południowokoreańskich sił zbrojnych to ok. 450 tys. osób. Tymczasem według szacunków Ministerstwa Obrony Korei Południowej sprzed trzech lat, Korea Północna dysponuje armią 1,2 miliona żołnierzy.
Skąd tak znaczny spadek liczebności armii w Korei Południowej? Z danych miejscowego rządu wynika, że w latach 2019–2025 populacja 20-letnich mężczyzn zmniejszyła się o 30 proc., do 230 tys. W tym wieku w Korei Południowej mężczyźni, którzy pozytywnie przeszli odpowiednie badania lekarskie, zazwyczaj rozpoczynają obowiązkową służbę wojskową, która według obecnych przepisów trwa co najmniej 18 miesięcy.
Żołnierze Korei Południowej
Foto: The Defense Ministry/Handout via REUTERS
Po zawieszeniu broni między Koreą Południową a Koreą Północną, podpisanym w lipcu 1953 r., okres obowiązkowej służby wojskowej dla Koreańczyków z Południa wynosił trzy lata, jednak po latach został skrócony, co wojsko tłumaczyło zwiększeniem własnych zdolności militarnych, osiągniętym dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwojem przemysłu zbrojeniowego, który stał się istotnym eksporterem broni.
Jak zaznacza agencja Reutera, w 2025 r. Seul dysponuje budżetem obronnym w wysokości 61 bilionów wonów południowokoreańskich (160 mld zł) – to więcej od szacowanej wielkości całej gospodarki Korei Północnej.
Tymczasem według południowokoreańskiego resortu obrony, do utrzymania gotowości obronnej na odpowiednim poziomie brakuje ok. 50 tys. żołnierzy, w tym ok. 21 tys. podoficerów.
Czytaj więcej
W latach 2019-2023 codziennie samobójstwo popełniało w Korei Południowej średnio niemal 10 osób w...
Korea Południowa jest jednym z najszybciej starzejących się krajów i państwem z najniższą dzietnością na świecie. Według danych przekazywanych przez południowokoreański urząd statystyczny, w 2024 roku dzietność w Korei Południowej wyniosła 0,75 (chodzi o liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku produkcyjnym). Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 0,72 i był najniższy na świecie. Najniższy wskaźnik dzietności notowany był w 2024 roku w Seulu (0,58). Tak gwałtowne starzenie się społeczeństwa stanowi zagrożenie także dla południowokoreańskiego systemu ochrony zdrowia oraz systemu świadczeń socjalnych i emerytalnych.
Coraz większy odsetek mieszkańców Korei Południowej stanowią seniorzy – jak podawał koreański urząd statystyczny, liczba osób w wieku 65 i więcej lat po raz pierwszy w historii kraju przekroczyła 10 mln (obecnie ma wynosić 10,12 mln), po wzroście o 513 tys. rok do roku. Seniorzy stanowią obecnie 19,5 proc. z 51,81 mln mieszkańców Korei Południowej. Innymi słowy, co piąty mieszkaniec kraju ma co najmniej 65 lat.
Wojna koreańska 1950-1953
Foto: PAP
W 2020 roku w Korei Południowej żyło 51,8 mln osób. Według szacunków południowokoreańskiego rządu, do 2072 r. liczba mieszkańców kraju spadnie do 36,2 mln, czyli w ciągu pół wieku spadnie o prawie jedną trzecią.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Reuters
Ministerstwo Obrony Korei Południowej oświadczyło w raporcie, że dramatyczny spadek liczby mężczyzn zdolnych do służby wojskowej powoduje także niedobór oficerów. Jeśli sytuacja ta będzie się utrzymywać, może powodować trudności operacyjne – wskazano.
Cytowany raport został sporządzony dla Choo Mi-ae, deputowanej rządzącej Partii Demokratycznej, i został opublikowany przez jej biuro.
Podczas Tygodnia Kultury Polskiej w ramach obecności Polski na wystawie światowej Expo 2025 Osaka, Kansai odbędz...
W 2024 roku liczba obywateli Japonii zmniejszyła się o 0,75 proc. W liczbach bezwzględnych jest to największy sp...
Z najnowszego sondażu Gallupa wynika, że na Ukrainie rośnie odsetek osób chcących zawarcia porozumienia pokojowe...
Rosjanie zdążyli się przyzwyczaić do prowadzonej czwarty rok przez Władimira Putina wojny z Ukrainą. Jest już cz...
Lato w Hiszpanii daje się w tym roku we znaki. Po rekordowo upalnym czerwcu nadchodzi kolejna, druga już fala up...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas