Ministerstwo Obrony Korei Południowej oświadczyło w raporcie, że dramatyczny spadek liczby mężczyzn zdolnych do służby wojskowej powoduje także niedobór oficerów. Jeśli sytuacja ta będzie się utrzymywać, może powodować trudności operacyjne – wskazano.

Cytowany raport został sporządzony dla Choo Mi-ae, deputowanej rządzącej Partii Demokratycznej, i został opublikowany przez jej biuro.

Armia Korei Południowej stale się kurczy

Liczebność wojska Korei Południowej stale maleje. Na początku XXI wieku kraj ze stolicą w Seulu mógł pochwalić się ok. 690 tysiącami żołnierzy. W drugiej połowie drugiej dekady wieku tempo zmniejszania się liczby żołnierzy wzrosło i w 2019 r. w Korei Południowej było ok. 563 tys. żołnierzy i oficerów w czynnej służbie.

Teraz wielkość południowokoreańskich sił zbrojnych to ok. 450 tys. osób. Tymczasem według szacunków Ministerstwa Obrony Korei Południowej sprzed trzech lat, Korea Północna dysponuje armią 1,2 miliona żołnierzy.