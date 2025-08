„The Korea Herald” powołuje się na raport w tej sprawie, który zwraca uwagę na narastający problem ze zdrowiem psychicznym w starzejącym się koreańskim społeczeństwie.

Reklama Reklama

Co przyczynia się do dużej liczby samobójstw seniorów w Korei Południowej?

W latach 2019-2023 samobójstwo popełniło w Korei Południowej 18 044 osób w wieku 65 lat i więcej, co oznacza, że rocznie życie odbierało sobie ponad 3 tysiące seniorów. Raport w tej sprawie opisuje magazyn „Journal of the Korean Medical Association” – opracował go dr Oh Dae-jong z Instytutu Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy przy Szpitalu Kangbuk Samsung. Raport wskazuje na potrzebę podjęcia pilnych działań prewencyjnych, które mają zahamować falę samobójstw najstarszych mieszkańców kraju.

Tylko w 2023 roku liczba samobójstw wśród seniorów wynosiła 40,6 na 100 tysięcy osób w tym wieku. Wskaźnik ten był o 45 proc. wyższy niż wśród osób w wieku 15-64 lata (tu wynosił 28 na 100 tysięcy osób).

„Osoby starsze rzadziej niż osoby młodsze, szukają pomocy psychiatrycznej przed targnięciem się na własne życie, a wiele z nich odbiera sobie życie po zaledwie jednej lub kilku próbach, co sprawia, że tak ważna jest wczesna identyfikacja seniorów z grupy podwyższonego ryzyka” – pisze dr Oh w raporcie.