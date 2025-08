Dan Gillian, wiceprezes Boeinga i dyrektor fabryki w St. Louis nie ukrywał w poniedziałek swojego rozczarowania odrzuceniem nowego kontraktu. – Jesteśmy głęboko rozczarowani, że pracownicy odrzucili umowy zakładające podwyżki wypłat o 40 proc. Ale jesteśmy w pełni przygotowani na ten strajk i już wdrożyliśmy plan zastępczy gwarantujący, że pracownicy, którzy nie należą do związku, będą w stanie sprostać wykonaniu zamówień” – powiedział w rozmowie z Reutersem.

Strajk w Boeing Defence jest dotkliwy dla Boeinga, który mimo odbudowy biznesu cywilnego i koniunktury w zbrojeniówce boryka się z problemami finansowymi. Skumulowana strata finansowa koncernu liczona od II kwartału 2019 r., czyli od kryzysu wywołanego katastrofami B737 MAX i uziemieniem tych maszyn na 20 miesięcy, sięgnęła już 42,2 mld dol.

Największe problemy były dotychczas związane z kłopotami w części cywilnej i zarząd Boeinga zajmował się głównie nimi. Ale i część wojskowa od końca 2021 r. do końca 2024 r. miała stratę w wysokości 11 mld dol. Wynikała ona z opóźnień w dostawach, a największym obciążeniem były zamówienia Pentagonu na dwa egzemplarze Air Force One – dwóch 747-800, czyli maszyn prezydenckich. Dostarczenie tych samolotów jest opóźnione do tego stopnia, że Donald Trump skorzystał z oferty rządu katarskiego i przyjął w prezencie używanego Jumbo. Jego dostosowanie do wymogów maszyny prezydenckiej jest wyceniane na miliard dol.

Natomiast jeśli chodzi o działalność bieżącą, Boeing Defence jest dochodowy.

Boeing ma kłopot, a jest ważny dla gospodarki

Mimo kłopotów Boeing pozostaje jedną z największych amerykańskich firm produkcyjnych i ma dostawców praktycznie we wszystkich stanach. Ma także pełne portfele zamówień, tak dla części cywilnej, jak i wojskowej.