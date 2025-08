Rzeczywiście, jeśli chodzi o to, co linie oferują na pokładzie, LOT wyraźnie poszedł w drugą stronę niż główni europejscy przewoźnicy. Duże linie lotnicze tną wydatki i za niemal wszystko trzeba u nich płacić. Tymczasem LOT dodaje posiłki, inwestuje nie tylko w detale, ale m.in. w komfortowe fotele do nowych samolotów.

Pochodzące ze świebodzińskiej fabryki niemieckiego Recaro są nie tylko pokryte skórą, ale i mają dostosowującą się do konkretnego pasażera konstrukcję. Na dodatek gwarantują, że siedzące z tyłu dziecko może do woli kopać w spód, a pasażer tego nie odczuje. Pierwsze fotele z Recaro już wyjechały ze Świebodzina do Seattle, gdzie będą sukcesywnie montowane w B737-MAX. LOT odbierze do końca 2027 roku 13 takich maszyn.

Co może pójść nie tak?

Branża lotnicza jest wyjątkowo wrażliwa na wszelkie wydarzenia geopolityczne. W końcu maja zaostrzył się konflikt między Indiami i Pakistanem, więc trasy przelotów z Europy do Azji znów się wydłużyły. Wkrótce potem Izrael zaatakował Iran i od 13 czerwca do 1 sierpnia europejscy przewoźnicy zawiesili połączenia z Tel Awiwem. – To było bolesne, bo udział pasażerów z Izraela w naszych przewozach wyniósł w 2024 roku 7 proc. Tymczasem w tym roku, ze względów bezpieczeństwa, musieliśmy to połączenie zawiesić na półtora miesiąca – mówi Michał Fijoł.

LOT ma także już konkretne plany powrotu na Ukrainę, kiedy tylko zakończy się konflikt i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) otworzy przestrzeń powietrzną nad tym krajem. Na razie jednak nic nie wskazuje, jakoby miało się to wydarzyć w przewidywalnym czasie.