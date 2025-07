— mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Danił, członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych. – Jako PPL będziemy mogli elastycznie uruchamiać środki w miarę rzeczywistych potrzeb inwestycji i przekazywać je do spółki CPK. Nie zamierzamy pobierać całej kwoty finansowania dłużnego od razu, ponieważ byłoby to nieefektywne finansowo i generowałoby niepotrzebne koszty odsetkowe. Naszym celem jest zapewnienie racjonalnego kosztowo i bezpiecznego finansowania, które umożliwi sprawną realizację strategicznych projektów PPL, w tym również udziałów w spółce CPK, bez obciążania PPL nieuzasadnionymi kosztami — dodaje.

Linia kredytowa nie będzie jedynym źródłem finansowania inwestycji. PPL ma również przychody z dywidend z tytułu udziałów w 9 lotniskach regionalnych, jest też 100-procentowym właścicielem agenta handlingowego Welcome AS, Airport Meteo, Baltony, Polish Airports Academy, oraz ma 60 proc. udziałów w Lotniczym Dworcu Towarowym Wrocław i 33 proc. udziałów w Casinos Poland.

Rekordowe wyniki finansowe PPL. Zysk najwyższy w historii

W 2024 roku PPL osiągnęły przychody na poziomie 1,626 miliarda złotych, co stanowi wzrost o ponad 24 proc. w porównaniu do 2023 roku (1,309 mld zł). Zysk ze sprzedaży wyniósł 593,03 mln zł, to wzrost o 64 proc. w stosunku do poprzedniego roku (362,3 mln zł). Zysk netto 644,77 mln zł był o ponad 72 proc. wyższy niż w 2023 roku (374,1 mln zł). Przy tym na poziom zysku netto miał wpływ rozwiązany odpis w wysokości 129,8 mln zł. Wskaźnik EBITDA wzrósł do 783,6 mln zł, o ponad 41 proc., niż rok wcześniej (554,8 mln zł). Na ten wynik wpłynął m.in. wzrost liczby obsłużonych pasażerów. Lotnisko Chopina – największy port lotniczy w Polsce zarządzany przez PPL – odprawiło w 2024 roku blisko 21,3 mln pasażerów. To rekord w dotychczasowej historii.

Rząd zrezygnował z udziałów francuskiego inwestora. Woli polski kapitał

O tym, że PPL zaangażuje się w finansowanie budowy lotniska wchodzącego w skład CPK, rząd zdecydował w grudniu 2024 roku. Wtedy PPL i CPK podpisały list intencyjny.