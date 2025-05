To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku. Podpisanie umowy na terminal planowane jest w 2026 r., zaś finał prac budowlanych ma nastąpić przed końcem 2031 r. Według harmonogramu lotnisko powinno zostać uruchomione do końca 2032 r.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego to jeden z najważniejszych kontraktów budowlanych związanych z Lotniskiem CPK. Oferty można składać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, do 29 sierpnia tego roku. Pierwszym etapem postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego etapu postępowania spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów.

Jak będzie wyglądać lotnisko CPK

W ostatni wtorek uruchomienie postępowania zapowiedział premier Donald Tusk. Tego samego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Po publikacji ogłoszenia — zgodnie z obowiązującymi przepisami — dokumentacja ukazała się na SmartPZP, czyli platformie zakupowej CPK.

– Spółka CPK wdrożyła mechanizmy, które już na etapie wyboru wykonawców zwiększają szansę, że w realizację kontraktu budowlanego będą maksymalnie zaangażowane firmy z doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i zatrudniające pracowników w naszym kraju. Celem pośrednim jest zwielokrotnienie korzyści dla polskiej gospodarki – przekonuje Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W przypadku Lotniska CPK jego zaprojektowana powierzchnia to ok. 450 tys. mkw. Dla porównania: w przypadku Lotniska Chopina powierzchnia terminala to 165 tys. mkw. Budynek główny terminala będzie połączony z pirsami pasażerskimi, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.