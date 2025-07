Jak dodała, niedawna strategia Komisji Europejskiej dotycząca medycznych środków przeciwdziałania stanowi dobry punkt wyjścia do działań w zakresie gotowości. Lepsza współpraca między państwami członkowskimi oraz efektywne podejście do gromadzenia zapasów będą podstawą dalszych dyskusji w Radzie. Strategia ta będzie również omawiana na szczeblu politycznym podczas naszego nieformalnego spotkania ministrów we wrześniu w Kopenhadze – zapowiedziała.

- Gotowość to nie tylko zapewnienie dostaw w czasie kryzysu. Musimy zapewnić ciągłą dostępność podstawowych leków w UE. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której pacjenci nie mają dostępu do leków, których potrzebują – leków, które dla niektórych oznaczają różnicę między życiem a śmiercią. Nie mówimy tu tylko o nowych, drogich terapiach. Mówimy również o lekach generycznych, które są produkowane masowo, a mimo to nie mamy pewności co do ich stabilnych dostaw. To czyni nas podatnymi (na zagrożenia – red.) i musimy zdywersyfikować nasze łańcuchy dostaw oraz wprowadzić odpowiednie zachęty do produkcji i dostarczania potrzebnych leków – tłumaczyła LØhde.

Jak uzupełniła, realizacji tego zadania służy Akt o lekach krytycznych. – Dlatego osiągnięcie wspólnego stanowiska i rozpoczęcie trilogów jest priorytetem naszej prezydencji.

Life sciences z myślą o pacjentach i innowacjach

Drugi z priorytetów, jakie obrali w zdrowiu Duńczycy, to nauki przyrodnicze. – Będą centralnym tematem naszej prezydencji. Dostęp do leków i wysokiej jakości opieki zdrowotnej idzie w parze z silnym ekosystemem nauk przyrodniczych. Musimy wspólnie działać, aby korzyści płynące z silnego europejskiego sektora life science były rozłożone bardziej równomiernie w całej UE – wskazała LØhde.

Jak wyjaśniała, w obszarze life science Unia Europejska potrzebuje podejścia zorientowanego na pacjenta, które wyznacza jasny kierunek dla unijnego przemysłu, tak aby dostarczał potrzebnych rozwiązań, a także podejścia, które zapewni szybkie wdrażanie nowych technologii w systemach opieki zdrowotnej w całej Europie. – W ten sposób możemy zmniejszyć presję na nasze systemy zdrowotne, nie obniżając jednocześnie poziomu opieki w UE – wskazała duńska minister.