KE przyjęła Akt o Lekach Krytycznych. Co z pieniędzmi na produkcję API w UE?

Akt przewiduje różne mechanizmy do osiągnięcia tych celów. Po pierwsze – tłumaczył komisarz ds. zdrowia - ułatwi inwestycje dla firm, które tworzą lub zwiększają zdolności produkcyjne leków krytycznych w UE. Takie projekty będą mogły zostać uznane za projekty strategiczne, co zapewni im łatwiejszy dostęp do finansowania oraz szybsze procedury administracyjne, regulacyjne i naukowe.

- Komisja opublikowała dziś również wytyczne, które pomogą państwom członkowskim w skutecznym wspieraniu takich projektów strategicznych lub inicjatyw o podobnych celach – przekazał Olivér Várhely.

- Po drugie, Akt zwiększy odporność łańcuchów dostaw. Zamawiający będą musieli uwzględniać w przetargach kryteria inne niż tylko cena. Na przykład mogą to być zróżnicowane źródła dostaw lub klauzule umowne dotyczące terminowej realizacji dostaw. Przewidziano również rozwiązania dla leków krytycznych, których dostawy są uzależnione od jednego lub niewielu krajów spoza UE. W takich przypadkach zamawiający będą zobowiązani, tam gdzie jest to uzasadnione, do preferowania dostawców, którzy produkują znaczną część tych leków w UE, pod warunkiem zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii – tłumaczył węgierski komisarz.

Nowe przepisy mają też umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z mechanizmu wspólnego zapotrzebowania. - Jeśli wyrażą zainteresowanie, kraje UE będą mogły zwrócić się do Komisji o wsparcie w korzystaniu z różnych narzędzi wspólnych zamówień, co ułatwi im dostęp do potrzebnych leków. Będzie to bazować na doświadczeniach ze wspólnych zakupów środków medycznych w przeszłości – przekazał Várhely.

Węgier poinformował też, że Komisja będzie dążyć do wzmocnienia istniejących współprac i zawarcia nowych międzynarodowych partnerstw w celu dywersyfikacji łańcuchów dostaw leków krytycznych. - Jeśli chodzi o te nowe międzynarodowe partnerstwa, oczywiście w dużym stopniu liczę na kraje kandydujące oraz naszych najbliższych sąsiadów, którzy powinni odegrać kluczową rolę w przywracaniu produkcji do UE lub w jej pobliże – powiedział.