Walka z wczesnym rakiem piersi potrzebuje nowych terapii

Mówimy o ryzyku nawrotu. Czy pacjentka jest dziś o nim informowana i na jakim etapie? I na jakim powinna być, by móc świadomie brać udział w całej ścieżce terapeutycznej?

Myślę, że to jest pewien problem, że my, jako lekarze, nie jesteśmy dobrzy w komunikowaniu takich rzeczy pacjentom. Staramy się to robić, ale oczywiście przekaz nie może być taki sam dla wszystkich. Musi być dostosowany do wykształcenia, oczekiwań i priorytetów pacjentek. Ale bardzo ważne jest, aby uświadamiać, jakie jest ryzyko, co i ile można zyskać dzięki danej metodzie leczenia. Dlatego że mamy pewnie tendencję do przeszacowywania lub niedoszacowywania korzyści płynących z poszczególnych metod leczenia, stąd warto to czasami zobiektywizować.

Są różnego rodzaju narzędzia, które z pewnym przybliżeniem pozwalają określić i przedstawić, jaka jest korzyść z leczenia w konkretnej sytuacji klinicznej dla konkretnej pacjentki. To jest bardzo indywidualne. Bo jeżeli założymy, że korzyść leczenia jakąś metodą w wartościach bezwzględnych oznacza np. obniżenie ryzyka nawrotu o 5 proc. czy ryzyka zgonu o 5 proc., to jest wartość, którą zwykle przyjmuje się jako próg tego, że dane leczenie jest warte przeprowadzenia, akceptując związane z tym toksyczności czy koszty. Np. w odniesieniu do chemioterapii przyjmuje się, że 5 proc. pacjentek odnosi korzyść, a 95 proc. nie – ale jest narażone na toksyczności, na ewentualne koszty leczenia. Trzeba więc rozumieć, co oznaczają te liczby. I to już jest wybór danej pacjentki, czy dla niej 5 proc. jest wystarczające do podjęcia leczenia. Są takie, które będą robić wszystko dla 1 proc., są takie, dla których 5 proc. to za mało, i rezygnują, szczególnie z bardziej toksycznych metod leczenia, aby uniknąć ich toksyczności, zaburzenia funkcjonowania czy pogorszenia jakości życia.

Trzeba też pamiętać, że różne metody leczenia, które często dają podobną korzyść, mają różny koszt – nie mówię tu o koszcie finansowym, choć oczywiście nie jest on obojętny – pod względem toksyczności, czyli wpływu na jakość życia pacjentek. Generalnie mniej toksyczne są nowsze metody leczenia, choć nie można powiedzieć, że są toksyczności pozbawione. Myślę, że będzie trend, żeby przy założeniu uzyskania tego samego wyniku zastępować metody bardziej toksyczne mniej toksycznymi.

Jednak ostatnie lata przynoszą dobre informacje dla pacjentek z wczesnym rakiem piersi z wysokim ryzykiem nawrotu. Wyniki dużych badań z ostatnich lat pokazują, że dodanie we wczesnym raku piersi do standardowego leczenia nowych leków, tzw. cyklibów, zwiększa szansę na to, że choroba nie wróci. Jak działają te leki?

Jest to grupa leków, która w leczeniu raka piersi, o którym mówimy, czyli zaawansowanego, luminalnego HER2, jest w Polsce obecna już od kilku lat. Leki te stały się powszechnie dostępne, ponieważ uzyskały refundację w 2019 r. Mamy już z nimi spore doświadczenie i stały się one numerem 1 w leczeniu zaawansowanego raka piersi tego typu. W tej grupie chorych zastąpiły one niemal całkowicie chemioterapię, która dotąd była powszechnie stosowana w tej populacji. Są to leki dobrze znane, dobrze tolerowane, generalnie lubiane i przez pacjentów, i przez lekarzy.

Zwyczajowa historia rozwoju nowych leków polega na tym, że najpierw są one badane w chorobie zaawansowanej, a potem w chorobie wczesnej. Wyniki badań w chorobie wczesnej dla dwóch cyklibów – czyli najpierw abemacyklibu w grupie pacjentek wysokiego ryzyka, czyli tej z ryzykiem nawrotu powyżej 50 proc., a później dla rybocyklibu w grupie pacjentek średniego i wysokiego ryzyka, czyli tych, u których przekracza 30 proc. – wykazały, że dodatek tych leków stosowanych dość długo (abemacyklib stosuje się dwa lata, a rybocyklib trzy) znacząco poprawia wyniki leczenia przy akceptowalnej tolerancji i przy tym, że pacjentki w czasie leczenia tymi lekami są w stanie normalnie funkcjonować. Nie jest tak jak w przypadku chemioterapii, która wyłącza je z normalnego życia społecznego czy rodzinnego. Zatem te leki to na pewno duży krok do przodu i stanowią wskazówkę, że pewnie w przyszłości takimi mniej toksycznymi lekami będziemy zastępować dotychczas stosowane, bardziej szkodliwe opcje.