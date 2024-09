Jaka jest rola firm farmaceutycznych, takich jak Novartis, w budowaniu nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej?

Uważam, że innowacyjne firmy mają wiele zadań. Przede wszystkim chcemy zapewnić pacjentom powszechny dostęp do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych leków. Wymaga to nakładów – nie tylko finansowych, ale także czasowych, ponieważ trzeba mieć świadomość, że na opracowanie jednej innowacyjnej terapii potrzeba średnio aż 12 lat. Novartis konsekwentnie plasuje się w światowej czołówce firm, które inwestują w badania. Polski rynek jest jednym z kluczowych w Europie pod kątem badań klinicznych i zdecydowana większość prowadzonych przez Novartis badań odbywa się także w Polsce. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój Novartis może realizować swoją misję, jaką jest zmiana oblicza medycyny, poprzez tworzenie innowacyjnych terapii, które kiedyś były postrzegane w kategorii science fiction, a dzisiaj pozwalają pomóc pacjentom w walce z chorobami, na które jeszcze niedawno medycyna nie oferowała skutecznych metod leczenia lub uznawała za śmiertelne.

Nowoczesny system opieki zdrowotnej to również pacjent świadomy swoich praw i obowiązków, dlatego prowadzimy od lat kampanie mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy o chorobach i zachęcamy do regularnych wizyt u lekarza.

Nowoczesny system opieki zdrowotnej powinien być odporny na różne obciążenia. Co zrobić, by go wzmacniać?

Myślę, że zadbanie o odporność systemu ochrony zdrowia to zadanie dla nas wszystkich, zarówno firm, jak i rządzących. Moim zdaniem nowoczesna opieka zdrowotna powinna opierać się na skutecznym współdziałaniu. Musimy ze sobą współpracować, gdyż mamy świadomość, jak duże wyzwania stoją przed nami, zarówno związane ze starzeniem się społeczeństwa, obciążeniem chorobami przewlekłymi, jak i niestabilną sytuacją na świecie, która również może wpłynąć na opiekę zdrowotną. Musimy wykorzystać dostępne dane i technologie, nawet jeśli zrobimy to początkowo tylko w niewielkim stopniu, aby zapewnić pacjentowi szybszy dostęp do usług medycznych, tak jak zadziało się to w czasie pandemii, gdy sprawnie wdrożono systemy ułatwiające dostęp do różnych narzędzi i mechanizmów ochrony zdrowia.

W jakim kierunku Novartis rozwija innowacje w medycynie?

Intensywnie działamy w pięciu głównych obszarach terapeutycznych, jednak obecnie w dużym stopniu skupiamy się na onkologii. Jesteśmy bardzo aktywni w obszarze raka piersi, który jest jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet. Dlatego nie tylko zapewniamy skuteczne terapie, ale staramy się również poprawić statystyki dotyczące badań profilaktycznych, które umożliwiają wczesne wykrycie choroby, bo im wcześniej nowotwór jest wykryty, tym większa szansa na wyleczenie. Do tego potrzebna jest aktywność pacjentów, zwłaszcza w kontekście mammografii, ponieważ mimo że krzywa zachorowania na raka piersi kieruje się w stronę coraz młodszych kobiet, to jednak nadal najczęściej występuje on po 50. roku życia, a to właśnie dla tych kobiet, ze względu na strukturę piersi, przeznaczona jest mammografia. W Polsce jest w tej kwestii jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ liczba wykonywanych badań przesiewowych wciąż nie dorównuje średniej europejskiej. Dane z lipca pokazują, że około 30 proc. uprawnionych do bezpłatnej mammografii wykonało to badanie. Wspólnymi siłami dążymy do tego, by wskaźnik ten osiągnął co najmniej 70 proc.

W portfolio Novartis znajdują się również terapie radioligandowe, o których mówi się, że zmienią paradygmat leczenia. Czy tak się stanie i w jakich obszarach terapeutycznych działa Novartis w przypadku tych terapii?

Bez wątpienia terapie radioligandowe to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, które może zmienić oblicze leczenia wielu nowotworów. Obecnie oferujemy dwa produkty z tej grupy – jeden przeznaczony przede wszystkim do leczenia nowotworów neuroendokrynnych, a drugi do leczenia raka prostaty. Najprawdopodobniej w przyszłości ta metoda leczenia będzie wykorzystywana nie tylko w przypadku tych dwóch wspomnianych typów nowotworów, ale także w przypadku raka przewodu pokarmowego i raka płuc, a z czasem również wielu innych. Na pewno terapie radioligandowe będą się nadal rozwijać i mają potencjał stać się jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w walce z rakiem na świecie. Novartis w tym kontekście jest wiodącą firmą. Nie tylko wprowadziliśmy na rynek pierwszą tego typu terapię, ale także poszerzyliśmy ofertę o inne rodzaje radioligandów.

