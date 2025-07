Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, organizowanego w Targach Kielce, nie tylko prezentuje się najnowsze osiągnięcia technologiczne, ale wydarzenie stanowi także realną platformę promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego – zarówno w kraju, jak i za granicą.

MSPO, które w tym roku odbędzie się w dniach 2–5 września, to wydarzenie o wyjątkowej wadze – zarówno z punktu widzenia przemysłu, jak i państwa. Przedstawiciele firm wybierają Kielce nie tylko z uwagi na rangę Salonu i profesjonalną infrastrukturę wystawienniczą, ale także ze względu na realne przełożenie obecności na targach na dalsze procesy zakupowe i rozmowy z partnerami strategicznymi. To właśnie tu w jednym miejscu spotykają się przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Uzbrojenia, Sztabu Generalnego, kluczowych państw sojuszniczych i delegacji z całego świata, co czyni MSPO wydarzeniem wyjątkowym w skali tego regionu Europy.

W tegorocznej edycji MSPO – która po raz kolejny potwierdziła swoją rangę jako trzecie co do wielkości targi obronne w Europie – uczestniczy blisko 500 firm zbrojeniowych z 31 krajów. Do najliczniej reprezentowanych krajów wrześniowego wydarzenia należą m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dania i Korea Południowa. MSPO tradycyjnie przyciąga zarówno liderów branży, jak i młode, innowacyjne firmy technologiczne.

Historia pisana kontraktami

Na przestrzeni lat podczas MSPO podpisano wiele kontraktów i porozumień, które miały wymierne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i pozycji krajowego przemysłu obronnego. W Targach Kielce ogłoszono m.in. kolejne etapy programu „Wisła”, obejmujące współpracę z firmami Lockheed Martin i Raytheon, podpisano umowy dotyczące eksploatacji czołgów Abrams z General Dynamics, a także porozumienia pomiędzy Grupą WB i Agencją Uzbrojenia dotyczące dostaw systemów FlyEye i amunicji Warmate. W tym samym miejscu finalizowano wieloletnie kontrakty dla Huty Stalowa Wola na haubice Krab i moździerze samobieżne Rak. MSPO to jednak nie tylko miejsce podpisywania umów, ale także etap kluczowy w procesie prezentacji i negocjacji – niejednokrotnie to właśnie kielczanie stają się świadkami pierwszego publicznego przedstawienia nowego sprzętu wojskowego, który w kolejnych latach trafia do polskich Sił Zbrojnych.

Przedstawiciele ze wszystkich stron świata

Wydarzenie przyciąga nie tylko przedstawicieli przemysłu. MSPO jest ściśle wpisane w kalendarz najważniejszych postaci życia publicznego – gośćmi Salonu byli zarówno prezydenci RP, jak i premierzy oraz ministrowie obrony narodowej czy członkowie sztabów generalnych z Polski i zagranicy. W ich obecności prezentowano najważniejsze dokumenty strategiczne, jak chociażby Katalog Eksportowy Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, pokazując ambicję państwa w zakresie wspierania polskich produktów na rynkach międzynarodowych.

Obecność delegacji z ponad 40 krajów, w tym szefów agencji zakupów, attaché wojskowych i ambasadorów, dodatkowo podnosi prestiż wydarzenia, czyniąc z MSPO centrum międzynarodowego dialogu w dziedzinie obronności.

Przełożenie na gospodarkę

Targi mają również konkretne przełożenie na gospodarkę. Obok wymiernych efektów dla branży obronnej, która w Polsce obejmuje tysiące miejsc pracy, MSPO napędza lokalną gospodarkę – od hoteli i gastronomii, po sektor transportu i usług. Stanowi również istotne narzędzie promocji technologicznej marki „Polska” na arenie międzynarodowej. Jak zauważa prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, MSPO to dziś wydarzenie o randze nie tylko europejskiej, ale i światowej. – Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania ze strony firm spoza NATO, a także z krajów, które szukają wiarygodnych dostawców nowoczesnych systemów uzbrojenia. To dla nas dowód, że Kielce stały się trwałym punktem odniesienia na mapie światowej branży obronnej – podkreśla prezes zarządu Targów Kielce.

Wśród firm, które szczególnie silnie identyfikują się z MSPO, kluczową pozycję zajmuje Polska Grupa Zbrojeniowa. PGZ nie tylko regularnie prezentuje w Kielcach swoje flagowe produkty – od haubic i systemów rakietowych, przez technologie łączności, aż po broń strzelecką – ale również pełni funkcję sponsora strategicznego wydarzenia. To wyraźny sygnał, że grupa postrzega MSPO jako najważniejszy kanał kontaktu z klientami instytucjonalnymi, zagranicznymi partnerami i potencjalnymi odbiorcami eksportowymi. Z perspektywy PGZ Targi Kielce są nie tylko miejscem prezentacji, ale przede wszystkim forum budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej.

Wykorzystajmy ten potencjał

Dodatkowego wymiaru wydarzeniu może nadać budowa nowej hali targowej, która istotnie zwiększy możliwości wystawiennicze i pozwoli na lepszą prezentację ciężkiego sprzętu oraz rozbudowanych systemów walki. Po raz pierwszy w nowym obiekcie swoje produkty pokażą wystawcy MSPO we wrześniu 2026 roku. W perspektywie wzrostu wydatków obronnych do ponad 5 proc. PKB kolejne edycje MSPO mogą stać się areną nie tylko największych w historii zakupów dla polskiej armii, ale również intensywnej ekspansji eksportowej rodzimych producentów.

MSPO to zatem nie tylko sztandarowe wydarzenie targowe, ale element układu nerwowego polskiego bezpieczeństwa. W czasach niestabilności geopolitycznej i dynamicznych zmian technologicznych Kielce pokazują, że Polska potrafi skutecznie budować przestrzeń do rozmów, decyzji i kontraktów w dziedzinie obronności. I to właśnie tu, w sercu regionu świętokrzyskiego, przemysł obronny mówi własnym, silnym głosem.

