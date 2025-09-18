Patronat Rzeczpospolitej

Już 19 września rozpoczynają się największe plenerowe targi rolnicze w Europie – Agro Show. Miejscem wydarzenia jest tradycyjnie dawne lotnisko w Bednarach koło Poznania.

Agro Show to wyjątkowe wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony profesjonalistów z branży, jak i osób prywatnych. Szczegółowo relacjonują je także media. Każdego roku na targach akredytuje się przeszło 100 dziennikarzy zainteresowanych branżą rolniczą. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz światowych wystaw rolniczych i co roku gromadzi wszystkie czołowe krajowe i światowe marki maszyn i urządzeń rolniczych.

Na Agro Show 2024 uwagę zwiedzających przyciągał nietypowy ciągnik Ursus 1624 i pół

Kompleksowy obraz sektora

W tym roku organizatorzy spodziewają się 670 wystawców, wśród których ponad 100 to firmy z zagranicy. Targi – zarówno ze względu na rangę wydarzenia, jak i skalę zainteresowania imprezę odwiedza 76 tys. zwiedzających – są doskonałym miejscem do prezentacji najnowszych światowych, europejskich i krajowych trendów w sektorze oraz pokazania najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Nowości jest tak dużo, że organizatorzy na stronie wydarzenia przygotowali specjalną zakładkę, gdzie można zapoznać się z szeroką ofertą innowacyjnych produktów.

Agro Show to kompleksowa wystawa, podczas której można poznać najbardziej aktualną ofertę dla sektora rolniczego. Wizyta na targach to nie tylko możliwość zapoznania się z szeroką gamą produktów i usług, ale także szereg korzyści dla każdego uczestnika.

Branża rolnicza nieustannie się rozwija, technologie stają się coraz bardziej zaawansowane. A tylko na Agro Show można w jednym miejscu zobaczyć innowacyjne maszyny i najnowocześniejsze urządzenia, które mogą usprawnić codzienną pracę rolników, jak również poznać możliwości dofinansowania zakupu nowoczesnych maszyn czy technologii.

Są tu obecni także producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Wydarzenie jest także okazją do bezpośrednich spotkań z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Dzięki tak dużej gamie tematycznej rolnicy i wszyscy zainteresowanie przybywający na Agro Show podczas trzech dni wystawy mają możliwość efektywnego wykorzystania spędzanego tu czasu. Wizyta na targach może stać się inspiracją do wprowadzenia zmian i ulepszeń we własnym gospodarstwie. Obserwowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, uczestnictwo w szkoleniach czy rozmowy z innymi rolnikami mogą skłonić do poszukiwania nowych możliwości rozwoju i inwestycji. Targi rolnicze to także okazja do zdobycia motywacji i energii do dalszej pracy na roli.

Pokazy pracy maszyn i urządzeń tradycyjnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Zróżnicowany program

Program Agro Show tradycyjnie jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Obok prezentacji wystawców odbędzie się wiele różnorodnych wydarzeń.

Organizatorzy zaplanowali m.in. konferencje, prezentacje i warsztaty dla uczestników Agro Show, czynna będzie Strefa Influencera, gdzie będzie można spotkać się z popularnymi postaciami. Zaplanowano również finał Pucharu Polski w Rolnictwie Precyzyjnym oraz finały i wręczenia nagród w konkursach Młody Mechanik na Medal oraz Mechanik na Medal. A we wszystkie dni w godz. 9–17 na pasie głównym będą się odbywały prezentacje maszyn.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że warto być na bieżąco z najnowszymi trendami i ofertą rynkową, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w sprzęt i technologie. Agro Show daje możliwość porównania w jednym miejscu oferty różnych producentów. Dzięki temu producenci rolni mogą wybrać te rozwiązania, które najlepiej spełniają ich wymagania i potrzeby. Wiele firm przygotowuje na wystawę specjalne promocje i rabaty dla uczestników, więc jest to również doskonała okazja do optymalizacji kosztów funkcjonowania gospodarstwa.

Agro Show to znakomite miejsce do spotkań, networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami z branży rolniczej. Można tu poznać potencjalnych partnerów biznesowych, dostawców czy klientów, a także wymienić się doświadczeniami i wiedzą z innymi uczestnikami. Współpraca z innymi firmami może przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. A ponieważ targi przyciągają odwiedzających zarówno z Polski, jak i z zagranicy, sprzyja to wymianie doświadczeń również na poziomie międzynarodowym.

Warto wspomnieć o ciekawostce związanej z maskotką wydarzenia. Zapewne wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że został nią kangurek Luluś.

Otóż kryje się za tym historia, która miała miejsce w 2023 r. Wówczas do ekipy przygotowującej targi dołączył wyjątkowy towarzysz – kangurek Luluś, który uciekł z jednej z okolicznych hodowli. Po kilku dniach poszukiwań zwierzę znalazło się w samym centrum przygotowań do Agro Show. Ten uroczy nowy członek zespołu targów wzbudził wiele emocji.

Na pamiątkę tej nieoczekiwanej wizyty organizatorzy wydarzenia postanowili wyróżnić wyjątkowego gościa i wybrali go na oficjalną maskotkę Agro Show! Od tamtej pory co roku podobizny Lulusia można spotkać podczas wystawy w Bednarach. W tym roku będzie podobnie. Co więcej – uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą do domu pluszowego kangurka.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMIUR) od 1999 r.

