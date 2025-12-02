Aktualizacja: 02.12.2025 19:47 Publikacja: 02.12.2025 18:26
Konferencja połączy perspektywy medycyny, edukacji i zdrowia publicznego, stając się przestrzenią dialogu ekspertów, praktyków i decydentów odpowiedzialnych za jakość opieki nad dziećmi w Polsce.
Forum Zdrowia Dzieci będzie platformą wymiany wiedzy dla lekarzy różnych specjalizacji, m.in. pediatrów, alergologów, pulmonologów, dermatologów, endokrynologów, gastroenterologów, hematologów, neonatologów czy psychiatrów dzieci i młodzieży. To właśnie oni – wraz z pielęgniarkami, dietetykami, psychologami i fizjoterapeutami – podejmą próbę diagnozy kondycji najmłodszych oraz zmierzą się z najbardziej palącymi pytaniami dotyczącymi zdrowia, dobrostanu i bezpieczeństwa dzieci. Nie mniej istotne będą spojrzenie i doświadczenie, jakie wniosą zaproszeni na wydarzenie decydenci systemowi odpowiedzialni za organizację ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
Organizatorzy przygotowali kompleksowy program, który stawia dziecko w centrum uwagi – na każdym etapie jego życia i rozwoju. Eksperci przedstawią zarówno możliwości współczesnej pediatrii, jak i wyzwania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Omówią metody leczenia wybranych schorzeń, a także dobre praktyki komunikacji z opiekunami w przypadku trudnych diagnoz. W agendzie znajdą się również tematy związane z profilaktyką, wczesnymi interwencjami, zaburzeniami rozwojowymi, kluczowymi inicjatywami prozdrowotnymi oraz – co szczególnie ważne – bezpieczeństwem i zdrowiem psychicznym najmłodszych.
W gronie prelegentek i prelegentów znajdą się osoby, które na co dzień współtworzą system opieki zdrowotnej nad dziećmi – uznani specjaliści, praktycy kliniczni, przedstawiciele środowisk naukowych, terapeuci, eksperci zdrowia publicznego oraz liderzy działań społecznych. To interdyscyplinarne grono wniesie do programu doświadczenie z różnych obszarów pediatrii, diagnostyki, terapii, edukacji i organizacji opieki, zapewniając kompleksowe spojrzenie na zdrowie i potrzeby najmłodszych. Pełny skład prelegentów dostępny jest na stronie wydarzenia.
Forum Zdrowia Dzieci spełnia kryteria INFARMY oraz standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska.
Rejestracja uczestników oraz akredytacje medialne na Forum Zdrowia Dzieci są otwarte do 9 grudnia 2025 r., do godziny 15:00 na stronie: https://www.forumzdrowiadzieci.pl/pl/rejestracja/2206/
