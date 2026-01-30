Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 prelegentów z biznesu, administracji, nauki i świata polityki, a jego wyniki zdefiniują agendę kwietniowego kongresu w Katowicach.

Wśród 13 sesji tematycznych szczególne znaczenie zyskuje panel „Cyfrowi, suwerenni, bezpieczni”. W dobie rosnącej dominacji globalnych gigantów technologicznych zapewnienie cyfrowej suwerenności staje się kluczowym elementem strategicznym zarówno dla państw, jak i przedsiębiorstw. Eksperci będą dyskutować o budowie krajowych oraz europejskich rozwiązań chmurowych, odporności systemów teleinformatycznych na cyberataki oraz o roli sztucznej inteligencji jako narzędzia wzmacniającego bezpieczeństwo danych i operacji.

Temat ten nie jest teoretyczny – to odpowiedź na realne ryzyka, jakie niesie ze sobą globalna konkurencja technologiczna i eskalacja zagrożeń w cyberprzestrzeni. Polska, aspirując do pozycji ważnego gracza w gospodarce cyfrowej UE, musi umiejętnie łączyć inwestycje w innowacje z ochroną kluczowej infrastruktury krytycznej. Debata podczas EEC Trends 2026 będzie okazją do rozmów o spójnej polityce cyfrowej suwerenności, uwzględniającej zarówno interesy publiczne, jak i potrzeby sektora prywatnego.

Udział w debatach potwierdzili już m.in. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowej Polski, Radosław Nielek, dyrektor NASK, Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bartłomiej Pejo, poseł na sejm RP, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

