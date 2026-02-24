Z tego artykułu dowiesz się: Co wpływa na ożywienie rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej?

Dlaczego polisy ubezpieczeniowe zyskują na popularności w transakcjach fuzji i przejęć?

Dlaczego rośnie w Polsce zainteresowanie polisami od nieujawnionych ryzyk (W&I)?

Jakie zmiany zaszły w strukturze rynku fuzji i przejęć w regionie CEE?

W jakich sektorach gospodarki najczęściej używane są polisy W&I?

Polisy ubezpieczeniowe obejmujące nieprzewidziane ryzyka zaszyte w oświadczeniach sprzedających w transakcjach fuzji i przejęć to produkt popularny w krajach Europy Zachodniej. Zyskują też na popularności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Rośnie liczba roszczeń zgłaszanych ubezpieczalniom – wynika z najnowszej edycji raportu brokera ubezpieczeniowego HWF Partners, który opisujemy jako pierwsi.

Reklama Reklama

Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia – w tych krajach ubezpieczyciele nie notują już wzrostu liczby polis od nieujawnionych ryzyk w transakcjach fuzji i przejęć (ang. warranty and indemnity policy, W&I). Zaczęli doceniać je inwestorzy we Francji, Niemczech i Włoszech, ale rosnącą popularność tego produktu widać przede wszystkim w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Czy to oznacza, że zrobiło się bardziej ryzykownie? Jakie zjawiska zachodzą na rynku fuzji i przejęć?

Prognoza: rekordowy 2025 r. dla polis od nieujawnionych ryzyk

Prognoza zamieszczona w raporcie HWF mówi, że w ubiegłym roku liczba polis od nieujawnionych ryzyk wykupionych przez inwestorów w Europie urosła o 7,6 proc., do 3,2 tys., osiągając nowy rekord. Poprzedni odnotowany został w 2021 r., pierwszym roku od wybuchu pandemii COVID-19.