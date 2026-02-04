„Wyzwolić potencjał, zbudować jutro” – druga edycja EFNI Wiosna w kwietniu w Warszawie

EFNI Wiosna będzie przestrzenią debaty nie tylko o przyszłości polskiej gospodarki, lecz także o skutecznej promocji Polski w Europie i na świecie. W programie znajdą się dyskusje m.in. o nowych technologiach, transformacji energetycznej, kapitale ludzkim, przemyśle obronnym oraz roli kultury jako soft power.

Przez ostatnie ćwierć wieku intensywnej integracji europejskiej Polska utrzymywała imponujące tempo rozwoju gospodarczego – mimo pandemii oraz globalnych kryzysów finansowych i geopolitycznych. Dotychczasowy model, oparty głównie na taniej i szeroko dostępnej sile roboczej, na integracji z Unią Europejską oraz na imporcie technologii i kapitału, stopniowo już wyczerpuje swój potencjał. O tym, jak utrzymać tempo wzrostu i uniknąć ekonomicznej stagnacji, podczas EFNI Wiosna rozmawiać będą przedstawicielki i przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, świata nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych.

- Sukces zeszłorocznej, debiutanckiej edycji EFNI Wiosna oraz rekomendacje zebrane po październikowej edycji w Sopocie jasno pokazały pilną potrzebę kontynuowania dyskusji o przyszłości Polski i jej miejsca w Europie – podkreśla dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI. Różnorodność tematów i formatów jest wpisana w DNA tego wydarzenia. Podczas wiosennej edycji spojrzymy na rozwój i promocję Polski z wielu perspektyw – od gospodarki i kapitału ludzkiego po naukę, kulturę i sztukę – oferując zarówno panele dyskusyjne, jak i bardziej kameralne formy rozmów - zapowiada twórczyni EFNI.