Jaka będzie przyszłość rynku pracy

– Nie ma co udawać, że 60+ to to samo co 20+, ale wartością starszych pracowników jest ich doświadczenie – przypominała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

O potrzebie odbudowy europejskiej konkurencyjności mówiła też Yolanda Díaz Pérez, wicepremier oraz ministra pracy i gospodarki społecznej Hiszpanii, według której ta odbudowa powinna opierać się na filarach Unii Europejskiej, którymi są pokój, sprawiedliwość społeczna i dobrobyt.

Jak podkreślała Yolanda Díaz Pérez, Europa powinna zadbać o warunki do tworzenia zdrowych firm, ale przy zachowaniu praw pracowniczych i przyzwoitych warunków zatrudnienia. Konkurencja z Chinami i Ameryką nie może odbywać się kosztem dumpingu socjalnego i równania w dół – zaznaczała wicepremier Hiszpanii, dodając, że jej kraj jest przykładem na to, że możliwa jest udana transformacja rynku pracy realizowana w kontrze do neoliberalnych zasad.

Zielona i cyfrowa

Europejską przewagą powinna też być ekologia, w tym troska o środowisko.

– Przyszłość rynku pracy powinna być zielona, cyfrowa, inkluzywna i adaptowalna – wyliczała Inga Ruginienė, ministra zabezpieczenia społecznego i pracy Litwy, zwracając uwagę na wyzwanie łączące pracowników i pracodawców.

Jest nim wzrost wydajności, gdyż jest to sposób zarówno na zwiększenie zysków firm, jak też na podwyżki płac pracowników. Wspólnie można to zmienić, lecz zmiany będą wymagać czasu oraz inwestycji w nowe kompetencje pracowników, które trzeba dostosować do cyfryzującego się rynku pracy.