Partner rozmowy: Fundacja Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa jest współautorem raportu „Mapa płatności przyszłości”, z horyzontem 15-letnim. W jaką stronę mogą podążać płatności i jak my, użytkownicy systemu bankowego, będziemy płacić za kilka czy kilkanaście lat?

Rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie i nasza „Mapa przyszłości płatności” ma za zadanie pokazać pewne trendy, które w części obserwujemy już dzisiaj. W raporcie pokazujemy kilka perspektyw, zaczynając od perspektywy bieżącej, potem 12-miesięcznej, ale sięgamy także, tak jak pan powiedział, w przyszłość, aż do 15 lat do przodu, co dzisiaj wydaje się dosyć dalekim horyzontem chociażby z perspektywy strategicznej.

Dziś nie wiadomo, co się wydarzy za dwa, trzy lata.

To prawda. Jednak my patrzymy na to, jak rozwijają się technologie, wspólnie z infuture.institute, który bada trendy długookresowe – np. jakie są rejestrowane patenty, jakie są faktyczne nakłady na badania i rozwój. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że na pewno przyszłością płatności jest rozwój sztucznej inteligencji. Będzie ona wspierać bardzo dużo trendów, które pojawiają się wokół płatności. Zresztą obserwujemy to już dzisiaj. Widzimy chociażby nakłady na doświadczenie klienta, na rozwój i polepszanie tego doświadczenia, na automatyzację wszelkich procesów, również obsługowych. Zatem w przyszłości nie będziemy już raczej rozmawiać ze sprzedawcą, a prawdopodobnie z jego asystentem elektronicznym. Z drugiej strony pojawiają się też technologie, które zabezpieczają przed oszustwami przy płatnościach. Cyberbezpieczeństwo jest dzisiaj wyzwaniem w wielu obszarach, nie tylko w płatnościach. Technologia będzie więc służyć zabezpieczeniom i uszczelnianiu systemu przed dokonywaniem różnego typu transakcji mających na celu oszustwo. Zastosowań sztucznej inteligencji jest więc bardzo dużo.

Jeśli chodzi o inne technologie, patrzyliśmy też np. na zamianę płatności z płatności fizycznej na płatność w tle, płatność naszą myślą czy płatność, która dokonuje się przy użyciu czynników, które my inicjujemy, ale sama płatność jest dla nas niewidoczna. Tu z pomocą przychodzi biometria oraz tokenizacja, czyli zamiana fizycznej karty np. na token, który jest obsługiwany tylko elektronicznie.

Pojawiają się też inne rozwiązania, takie jak quantum computing, czyli technologia, która dzisiaj jeszcze jest w sferze projektowania i ograniczonej produkcji, bo komputery kwantowe są dzisiaj dostępne dla bardzo wąskiej grupy podmiotów. Natomiast połączenie sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych zapowiada bardzo dynamicznie zmieniającą się przyszłość i w zasadzie nieograniczone możliwości obliczeniowe.

A jak w tych turbulentnych czasach Polacy podchodzą do gotówki? Niektórzy zwracają uwagę, że jednak warto ją mieć przy sobie.

Tak, warto mieć gotówkę przy sobie na wszelki wypadek i póki co tego nie zmieniamy. Natomiast jeżeli popatrzymy na innowacje i to, jak szybko Polacy się do nich adaptują, to robimy co roku badanie zwyczajów płatniczych Polaków. Wynika z niego, że dzisiaj niemal 70 proc. transakcji w sklepach to są transakcje bezgotówkowe i zdecydowali o tym klienci, a nie same sklepy. To jest najlepszy dowód na to, że Polacy bardzo szybko się do tego przekonują. A jeżeli popatrzymy na obszar e-commerce, czyli handel w internecie, to tutaj liczby są jeszcze bardziej zachęcające. Spodziewamy się, że do 2028 roku wartość rynku e-commerce w Polsce sięgnie 192 mld zł. To jest najszybciej rosnący obszar, co pokazuje także, że jesteśmy coraz bardziej wygodni i zabezpieczając nasze potrzeby, chętnie korzystamy z technologii.

Jak Polacy podchodzą do bezpieczeństwa płatności za zakupy w sieci?

Polacy ufają dostępnym dziś zabezpieczeniom. Na pewno w świecie online bezpieczeństwo płatności jest dla nich znacznie ważniejsze niż w świecie fizycznym. Ale to, że 80 proc. internautów dokonuje płatności mobilnych i internetowych, jest najlepszym dowodem na to, że istotne jest zarówno bezpieczeństwo, jak i wygoda. Przekonujemy się do tych płatności, a po stronie podmiotów, które je dostarczają, jest zabezpieczenie tych transakcji w jak najlepszy sposób. Z pomocą przychodzi tu wspomniana tokenizacja czy usługa Click to Pay, która pozwala bezpiecznie przechowywać dane kart w instytucji płatniczej po to, żeby klient nie musiał ich podawać za każdym razem. To z kolei podwyższa poziom bezpieczeństwa każdej transakcji.

Fundacja Polska Bezgotówkowa wspiera w rozwoju płatności firmy różnej wielkości, także małe i średnie. Jak przebiega ta współpraca?

Tak, współpracujemy również z najmniejszymi podmiotami, czyli mikro- i małymi firmami. Dostarczamy zarówno terminale, terminale w telefonie, jak i usługi e-commerce. Te ostatnie dostarczamy od tego roku i chcielibyśmy, żeby także najmniejsze podmioty miały szansę scyfryzować swoją działalność, co daje dodatkowe korzyści. W badaniach przedsiębiorców, z którymi współpracujemy, bardzo wyraźnie widać, że dzięki temu mają oni dodatkowe obroty, dodatkowych klientów, ale widzą też zmianę postrzegania swojej firmy. Patrzymy w szczególności na obszary związane z usługami. Tu jest jeszcze nie do końca wykorzystany potencjał. Chodzi zwłaszcza o usługi wykonywane osobiście, o jednoosobowe działalności gospodarcze. Są przedsiębiorcy, którzy mają już sklepy fizyczne i myślą o tym, żeby rozwinąć działalność e-commerce. Ale dziś taką działalność można wyskalować nie tylko na rynek polski. E-commerce daje możliwość sprzedaży na wiele rynków zagranicznych. Dlatego w tych działaniach krok po kroku pomagamy małym przedsiębiorcom, pokazujemy, jak biznes można cyfryzować i skalować.

