Jak rozwijać markę polskiej gospodarki?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma ustawowo przed sobą trzy główne zadania. Jednym z nich jest wsparcie eksportu. To dotyczy przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od ich etapu dojrzałości. Wspieramy zarówno tych, którzy zaczynają dopiero myśleć o eksporcie, ale również i takich, którzy już są dojrzałymi eksporterami i znaleźli się powiedzmy na dwóch-trzech rynkach oraz myślą o ekspansji na inne.

Drugi filar naszej działalności to jest kwestia przyciągania, wspierania inwestycji. Natomiast filarem trzecim jest promocja gospodarcza Polski. Takim podstawowym nośnikiem tej promocji jest to, co się kryje za hasłem marka polskiej gospodarki. Ta marka ma oczywiście swoje logo wyrażone hasłem Poland. Business Forward. W wielu rozmaitych gronach tłumaczymy, że marka polskiej gospodarki nie jest jest tożsama z samym logo marki polskiej gospodarki. To jest pewna filozofia działania, pewne instrumentarium rozmaitych narzędzi służących temu, aby polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy byli jak najlepiej postrzegani na świecie, żeby kojarzyli się w taki sposób, jaki sobie tego życzymy. Mieli taką percepcję, na którą zasługujemy.

To czas, żeby trochę poprzestawiać pewne akcenty. I to się dzieje. Polska musi mocniej kojarzyć się z tymi branżami, w których jesteśmy absolutnie w szpicy światowej. Czyli wybrane obszary IT/ICT, pojazdy szynowe, gaming, jachty, meble, itp. To cała rzesza tych branż, w których jesteśmy w stanie dorównywać najlepszym producentom światowym. A czasem wręcz wyznaczać standardy – jak płatności elektroniczne – czyli nasz BLIK.

Ale jak to zrobić? W jaki sposób promować markę polskiej gospodarki?

Trzeba odrobić właściwie lekcje, trzeba przemyśleć, do kogo mówimy, wiedzieć, jakim językiem mówimy, jakim językiem powinniśmy mówić, żeby być zrozumiani. Powinniśmy dokładnie wyznaczyć kluczowe komunikaty, żeby były tymi, które chce usłyszeć nasz adresat. To są podstawowe elementy związane z marketingiem.

Kolejna rzecz to konsekwencja w przekazie i to liczona latami. Tego u nas brakowało, od 30 lat nie jesteśmy w stanie zbudować spójnej marki narodowej.

Mieliśmy latawiec, mieliśmy próby promocji, takie ad hoc, które się pojawiły w związku z hydraulikiem, szczególnie na rynku francuskim. Natomiast jesteśmy na tym etapie dojrzałości, że nie możemy sobie pozwolić na dowolność.

W dodatku w promocję Polski jest zaangażowanych mamy szereg podmiotów.

Z jednej strony mamy MSZ z całym swoim potencjałem i swoimi kanałami, z drugiej strony mamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z trzeciej strony mamy Ministerstwo Sportu, mamy Instytut Adama Mickiewicza, mamy Polską Organizację Turystyczną. Kłopot powstaje wówczas, kiedy każdy z tych podmiotów realizuje własną politykę. I ta polityka nie jest skoordynowana.

Co będzie robiła PAIH, żeby ta promocja była skuteczna?

Już robimy część rzeczy. Programy realizowane we współpracy pod egidą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy współpracy z innymi podmiotami Grupy PFR. Między innymi PARP-u. Jak program Brand Hub czy Polskie Mosty Technologiczne. To są programy, gdzie istotnymi kwotami wspierana jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, a więc wsparcie eksportowe.

Niedawno doszło do bardzo znaczącego kroku naprzód, ponieważ we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowaliśmy spotkanie z dużą liczbą samorządów. Skutek? Zainteresowanie naszymi materiałami, kontakty jak najlepiej stosować rozwiązania. Regiony wystawiają się na rozmaitych imprezach, konferencjach, targach na całym świecie, wystawiają się z podwójnym brandingiem, to znaczy z jednej strony z zadbaniem o własną identyfikację, ale to coraz częściej współgra z brandingiem Poland. Business Forward. I o to chodzi.