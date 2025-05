Wyzwania dla liderów w dobie zmian

Partner relacji: LIDL POLSKA

W niestabilnym otoczeniu szczególnego znaczenia nabiera elastyczność firm w prowadzeniu działalności. O potrzebie dostosowania się do zmieniających się warunków, szczególnie w kontekście pożądanych kompetencji liderów, rozmawiali podczas Impact’25 w Poznaniu uczestnicy debaty „Przywództwo w zmiennym świecie: Jak budować stabilność i rozwój?”.

Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce, zauważyła, że w oczywisty sposób lider powinien być świadomy tego, co się dzieje w otoczeniu rynkowym. – Najważniejsze zadanie to zaakceptowanie faktu, że mamy zmieniający się świat, który z nami zostanie. Kiedy to rozumiesz, wykonujesz połowę pracy. Druga połowa polega na upewnieniu się, że jest z tobą zespół. W drodze do przodu ważne jest poleganie na połączonych siłach. Działanie w pojedynkę jest prawdopodobnie najgorszą rzeczą, którą możesz zrobić – powiedziała.

Do konieczności akceptacji faktu zmiany Jacek Przybylski z Cisco dodał elastyczność i innowacyjność. – W dużych firmach, które reprezentujemy, kluczowa jest akceptacja innowacyjności, zaangażowanie liderów innowacyjności i wspieranie pracowników w byciu innowacyjnym. My w Cisco mówimy, że to jest tak, jakbyśmy operowali jak największy start-up na świecie. Nie chcemy być powolną korporacją, tylko chcemy rozszerzać innowacyjność i zaangażować w to pracowników. Podobnie z elastycznością. Przygotowanie się i adaptacja do tego, co przynosi świat, też są kluczowe. Musimy być elastyczni, żeby dostosowywać się do zmiany warunków, w których prowadzimy biznes – wskazywał.

Łukasz Chałaczkiewicz z LIPTON Teas and Infusions zgodził się, że zmiana była, jest i będzie. Przytoczył przykład zakłóceń w dostawach wywołanych działaniami ugrupowania Huti na Morzu Czerwonym. W efekcie nastąpiło znaczne wydłużenie łańcuchów dostaw z Azji do Europy. – Jaka jest rola przywództwa w takiej sytuacji? Oczywiście nie ma na nią wpływu. Rolą przywódcy jest więc pomóc zespołowi otrząsnąć się z pierwszego szoku. I w oparciu o zbudowaną wcześniej w organizacji odporność budować narrację, pokazać kierunek, pochłaniać stres, dawać poczucie pewności na zewnątrz i uruchamiać pokłady innowacyjności i kreatywności, które są w zespołach, zwłaszcza crossfunkcyjnych. Bardzo dobrze pokazał to kryzys na Morzu Czerwonym – mówił.