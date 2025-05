Partner rozmowy: Roche

Firma Roche jest obecna na Impact już od kilku lat. Dlaczego?

Obecność Roche na Impact od kilku lat wynika z faktu, że wizja tego wydarzenia jest zbieżna z misją naszej firmy. Impact stanowi platformę do refleksji nad przyszłością branży i kierunkami jej rozwoju. Szczególnie cenimy sobie, że od samego początku istnienia tej inicjatywy istotną częścią dyskusji są kwestie ochrony zdrowia oraz wyzwania, jakie niesie przyszłość w tym obszarze.

Roche to lider innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, jednym z priorytetów firmy jest profilaktyka. Dlaczego to tak ważna kwestia?

Profilaktyka ma kluczowe znaczenie dla przyszłości – zarówno dla zdrowia każdego z nas, jak i kondycji całego społeczeństwa. Roche nie tylko opracowuje i dostarcza innowacyjne leki. Patrzymy na systemy ochrony zdrowia i wyzwania związane ze zdrowiem znacznie szerzej. Chcemy zapobiegać chorobom, powstrzymywać ich rozwój, wiele z nich możemy już wyleczyć. I jesteśmy w tym naprawdę skuteczni. Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym także w Polsce, zmagają się dziś z jednej strony z niedostatecznym finansowaniem i brakiem stabilności, a z drugiej – stoją przed nami potężne wyzwania związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw, a co za tym idzie, rosnącymi potrzebami zdrowotnymi. Wystarczy wspomnieć, że pomiędzy rokiem 2019 a 2050 liczba osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie na świecie o prawie 40 milionów. To populacja porównywalna do całej Polski.

Wraz z wiekiem tracimy zdrowie, częściej potrzebujemy opieki i leczenia. Musimy zatem znaleźć sposób, aby usprawnić systemy opieki zdrowotnej. Mówiąc wprost – potrzebujemy więcej zdrowia, a mniej chorób. Jeśli rzeczywiście chcemy poprawić kondycję zdrowotną społeczeństwa, musimy zacząć działać jak najwcześniej. Dlatego tak bardzo zależy nam na wzmacnianiu i wdrażaniu skutecznej profilaktyki i prewencji. To fundament. Musimy też zmienić swe nastawienie i zacząć postrzegać nasze zdrowie jako ogromną, choć dziś niedocenianą wartość.

Ale ważna jest też wczesna diagnostyka chorób.

Podam dwa bardzo wymowne przykłady. Każdego dnia sześć kobiet w Polsce słyszy diagnozę: „Ma pani raka szyjki macicy”, cztery z nich umrą, podczas gdy większości przypadków raka szyjki macicy można zapobiec. Tymczasem badania profilaktyczne w kierunku tego nowotworu wykonuje tylko jedna na dziesięć Polek.

Musimy zmienić ten stan. Zwłaszcza że od kwietnia finansowane są testy HPV DNA dostarczane przez Roche, które pozwalają wcześnie wykryć zmiany w szyjce macicy i mogą pomóc kobietom uniknąć raka. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że co najmniej osiem na dziesięć Polek wykonuje te badania.

Drugi przykład to mammografia. Przy wczesnym wykryciu rak piersi jest prawie zawsze wyleczalny. Jednak u większości Polek choroba jest diagnozowana zbyt późno. Mammografia jest dostępna w Polsce od 2006 roku, a bada się tylko jedna na trzy kobiety. Aby uzyskać efekt populacyjny, musi to być co najmniej 70 proc.

Dlatego bardzo cieszą mnie najnowsze informacje płynące z Ministerstwa Zdrowia dotyczące działań profilaktycznych. Mam wielką nadzieję, że Polacy będą w przyszłości znacznie rzadziej chorować i cieszyć się lepszym zdrowiem.

Jakie działania podejmuje firma Roche w Polsce? Czy są związane bezpośrednio z rozwojem innowacji?

Oczywiście rozwijamy i wprowadzamy innowacje diagnostyczne, terapeutyczne, a także z obszaru digital health. Dbamy o to, aby pacjenci w Polsce mieli dostęp do tych samych innowacyjnych technologii i leków, co pacjenci w Europie Zachodniej. Jesteśmy dumni, że na przykład ostatnio uzyskaliśmy refundację dla pacjentów z rakiem płuca w ciągu dziewięciu miesięcy. Wartość dla społeczeństwa, jaką niesie innowacja, powinna być zawsze częścią procesu podejmowania decyzji dotyczących leków. Interwencje zdrowotne to nie tylko koszt, ale także inwestycja w przyszłość. Innowacje przywracają zdrowie, możliwość pracy zawodowej, chronią najsłabszych.

W obliczu zmian demograficznych wszelkie decyzje podejmowane dzisiaj zarówno w obszarze profilaktyki, prewencji, jak i sposobów leczenia będą kształtować dobrostan kolejnych pokoleń. Dlatego to czas, aby działać z wizją, odpowiedzialnością i odwagą.

