Współpraca z Grupą InPost wykracza poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Kluczowym elementem partnerstwa jest powołanie Rady Biznesowej, której celem będzie wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju, dzielenie się wiedzą ekspercką oraz wspieranie realizacji projektów Fundacji – informuje InPost w komunikacie.

Powstanie rady ogłoszono 27 listopada 2025 roku podczas konferencji Bielik Summit, a także zaprezentowano jej początkowy skład. Funkcję przewodniczącego Rady Biznesowej powierzono Rafałowi Brzosce, prezesowi zarządu Grupy InPost.

W skład rady w momencie ogłoszenia weszli: