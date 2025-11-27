Aktualizacja: 27.11.2025 11:21 Publikacja: 27.11.2025 10:58
Rafał Brzoska
Foto: materiały prasowe
Współpraca z Grupą InPost wykracza poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Kluczowym elementem partnerstwa jest powołanie Rady Biznesowej, której celem będzie wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju, dzielenie się wiedzą ekspercką oraz wspieranie realizacji projektów Fundacji – informuje InPost w komunikacie.
Powstanie rady ogłoszono 27 listopada 2025 roku podczas konferencji Bielik Summit, a także zaprezentowano jej początkowy skład. Funkcję przewodniczącego Rady Biznesowej powierzono Rafałowi Brzosce, prezesowi zarządu Grupy InPost.
W skład rady w momencie ogłoszenia weszli:
Dalsze nominacje będą publikowane sukcesywnie.
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
