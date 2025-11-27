Reklama
InPost został mecenasem polskiej sztucznej inteligencji Bielik.ai

Grupa InPost objęła mecenat strategiczny nad Fundacją Speakleash – organizacją działającą na rzecz rozwoju suwerennego AI i właścicielem rodziny modeli Bielik. Założyciel InPost, Rafał Brzoska, został przewodniczącym Rady Biznesowej wspierającej ten projekt.

Publikacja: 27.11.2025 10:58

Rafał Brzoska

Rafał Brzoska

Foto: materiały prasowe

Redakcja „Rz”

Współpraca z Grupą InPost wykracza poza wsparcie finansowe – obejmie także merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie. Kluczowym elementem partnerstwa jest powołanie Rady Biznesowej, której celem będzie wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju, dzielenie się wiedzą ekspercką oraz wspieranie realizacji projektów Fundacji – informuje InPost w komunikacie.

Czytaj więcej

Polska dołącza do wąskiego grona liderów AI, którzy posiadają już więcej niż jeden model AI.
Technologie
Polska ma już drugą sztuczną inteligencję. Będziemy potęgą?

Powstanie rady ogłoszono 27 listopada 2025 roku podczas konferencji Bielik Summit, a także zaprezentowano jej początkowy skład. Funkcję przewodniczącego Rady Biznesowej powierzono Rafałowi Brzosce, prezesowi zarządu Grupy InPost.

 W skład rady w momencie ogłoszenia weszli:

  • Piotr Dorosz, Prezes Zarządu Deviniti
  • Magdalena Dziewguć, Country Director Google Cloud Poland 
  • Marek Magryś, Dyrektor ACK Cyfronet AGH
  • Piotr Mieczkowski, Dyrektor zarządzający, Fundacja Digital Poland
  • Katarzyna Starosławska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Speakleash

Dalsze nominacje będą publikowane sukcesywnie.

Technologie Firmy InPost AI Bielik.ai

