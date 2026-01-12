Van den Brink objął stery drugiego co do wielkości producenta piwa na świecie w czerwcu 2020 r., w samym środku pandemii COVID-19, i od tego czasu nadzorował burzliwy okres, naznaczony gwałtownym wzrostem kosztów oraz spadkiem sprzedaży, które uderzyły w marże i kurs akcji spółki – przypomina agencja Reutera.

Rada nadzorcza rozpoczyna poszukiwania następcy

Ogłaszając jego zaskakujące odejście, rada nadzorcza poinformowała, że rozpocznie poszukiwania następcy, który pokieruje producentem piwa Heineken oraz takimi markami jak Tiger i Amstel. Van den Brink, który ustąpi ze stanowiska 31 maja, zgodził się pozostać do dyspozycji firmy jako doradca przez osiem miesięcy od czerwca.

On sam oraz przewodniczący rady nadzorczej Peter Wennink stwierdzili, że to właściwy moment, aby Heineken powołał nowe kierownictwo. Spółka w październiku przyjęła nową strategię obejmującą okres do 2030 roku.