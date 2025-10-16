Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany Grupy Żywiec wobec Browaru Namysłów i jego pracowników?

Dlaczego Grupa Żywiec zdecydowała się na zamknięcie kolejnego browaru w Polsce?

Jakie są konsekwencje likwidacji browaru w Namysłowie dla lokalnego rynku pracy?

Grupa Żywiec należąca do Grupy Heineken coraz mocniej ogranicza produkcję piwa w Polsce. Firma poinformowała, że zamyka browar w Namysłowie, który w tym miejscu funkcjonował od siedmiu wieków. W browarze było produkowane piwo Nałęczowskie, jasne i ciemne. Likwidacja zakładu nastąpi z początkiem 2026 roku.

Jak informuje spółka, pracownicy otrzymają odprawy oraz „dodatkowe wsparcie”. Żywiec informuje też, że rozmawia z potencjalnymi inwestorami o sprzedaży samych aktywów browaru, ale podobnie jak w przypadku niedawnej likwidacji browaru w Leżajsku, spółka nie chce informować o szczegółach. Od przyszłego roku firma będzie produkować piwo tylko w trzech zakładach: w Żywcu, Warce i Elblągu.

Rynek piwa spada, ale eksport rośnie

Żywiec tłumaczy decyzję o likwidacji „spadkiem na rynku piwa i rosnącymi kosztami oraz podatkami”. Co ciekawe, jak wynika z analizy stowarzyszenia Browary Polskie – liczba browarów od czasu pandemii... wzrosła. W 2019 r. w Polsce funkcjonowało 331 browarów, a w 2024 r. – 337. Od pandemii kurczy się jednak produkcja, o ile w 2019 r. produkowano w Polsce 39,7 mln hektolitrów piwa, to w 2024 r. produkcja spadła do 34,6 mln hl. Sprzedaż spadła dużo mniej, z 31,8 mln do 30,2 mln hektolitrów. Natomiast wartość rynku rośnie, w omawianym okresie zwiększyła się z 17,4 do blisko 23 mld zł, na co wpłynęła istotnie inflacja i wzrost cen. Eksport piwa wzrósł w tym czasie z 0,8 mln hl do 2,19 mln hl.