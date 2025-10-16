Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Grupa Żywiec zamyka kolejny browar. Po Leżajsku pora na Namysłów

Z początkiem 2026 r. Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów. Zwolni pracowników i sprzeda sam zakład. Zwolnienia są też planowane amsterdamskiej centrali Grupy Heineken.

Publikacja: 16.10.2025 11:14

Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów

Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów

Foto: PAP/Albert Zawada

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są plany Grupy Żywiec wobec Browaru Namysłów i jego pracowników?
  • Dlaczego Grupa Żywiec zdecydowała się na zamknięcie kolejnego browaru w Polsce?
  • Jakie są konsekwencje likwidacji browaru w Namysłowie dla lokalnego rynku pracy?

Grupa Żywiec należąca do Grupy Heineken coraz mocniej ogranicza produkcję piwa w Polsce. Firma poinformowała, że zamyka browar w Namysłowie, który w tym miejscu funkcjonował od siedmiu wieków. W browarze było produkowane piwo Nałęczowskie, jasne i ciemne. Likwidacja zakładu nastąpi z początkiem 2026 roku.

Jak informuje spółka, pracownicy otrzymają odprawy oraz „dodatkowe wsparcie”. Żywiec informuje też, że rozmawia z potencjalnymi inwestorami o sprzedaży samych aktywów browaru, ale podobnie jak w przypadku niedawnej likwidacji browaru w Leżajsku, spółka nie chce informować o szczegółach. Od przyszłego roku firma będzie produkować piwo tylko w trzech zakładach: w Żywcu, Warce i Elblągu.

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji pras
Przemysł spożywczy
Wojna ustaw z alkoholem. Już dwa projekty chcą usunąć procenty ze stacji i reklam

Rynek piwa spada, ale eksport rośnie

Żywiec tłumaczy decyzję o likwidacji „spadkiem na rynku piwa i rosnącymi kosztami oraz podatkami”. Co ciekawe, jak wynika z analizy stowarzyszenia Browary Polskie – liczba browarów od czasu pandemii... wzrosła. W 2019 r. w Polsce funkcjonowało 331 browarów, a w 2024 r. – 337. Od pandemii kurczy się jednak produkcja, o ile w 2019 r. produkowano w Polsce 39,7 mln hektolitrów piwa, to w 2024 r. produkcja spadła do 34,6 mln hl. Sprzedaż spadła dużo mniej, z 31,8 mln do 30,2 mln hektolitrów. Natomiast wartość rynku rośnie, w omawianym okresie zwiększyła się z 17,4 do blisko 23 mld zł, na co wpłynęła istotnie inflacja i wzrost cen. Eksport piwa wzrósł w tym czasie z 0,8 mln hl do 2,19 mln hl. 

Reklama
Reklama

Kurczy się natomiast liczba pracowników branży, w ciągu 5 lat zatrudnienie spadło o ok. 800 osób, w tym sama grupa Żywiec zwolniła w likwidowanym browarze Leżajsku ok. 100 osób. Jak niedawno informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, nie są to jedyne zwolnienia w całej Grupie Heineken, ponieważ w tym tygodniu poinformowano też, że reorganizacja siedziby głównej koncernu w Amsterdamie spowoduje likwidację 400 miejsc pracy.

Bezrobocie w Nałęczowie

Likwidacja browaru w Namysłowie oznacza zwolnienia dla około 100 pracowników. W powiecie namysłowskim, według lokalnego urzędu pracy, poziom bezrobocia rośnie od maja i wynosił we wrześniu 9,7 proc., czyli aż o 3,5 pkt. proc. więcej niż poziom bezrobocia w województwie opolskim. 

Czytaj więcej

Singapur stworzył ekologiczne piwo ze ścieków
Na talerzu
Singapur stworzył ekologiczne piwo ze ścieków

Pierwszy był Leżajsk. Trudna sprzedaż zakładu

Grupa Żywiec likwiduje już drugi browar w ciągu dwóch lat. W 2023 r. zamknęła browar w Leżajsku, a produkcja samej marki została przeniesiona do innego zakładu. Spółka gotowa była sprzedać zakład, ale oczekiwała, że kupujący nie będzie tam produkował piwa. Tuż przed likwidacją browaru odrzuciła ofertę Grupy Żabka, która chciała kupić browar w Leżajsku w konsorcjum z gminą Leżajsk. Ostatecznie sam zakład kupiła spółka Mycofeast, z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii, która wykorzystuje proces fermentacji do produkcji m.in. protein i lipidów na potrzeby produkcji żywności.

Krzyżacy i długa historia browaru w Nałęczowie

Właścicielami browaru w Namysłowie długo byli... Krzyżacy, jak informuje Grupa Żywiec na swojej stronie, piwo jest tam produkowane „od czasów Zygmunta Starego”, a pierwsze wzmianki o produkcji piwa sięgają 1536 roku. Sam Namysłów prawo do warzenia piwa posiada od 1321 r. – Kiedy wzniesiono zamek, postanowiono wybudować tuż obok niego warzelnię, słodownię i resztę budynków niezbędnych do produkowania złotego trunku. Dlatego zarówno zamek jak i sam browar są ze sobą ściśle związane – pisze spółka o browarze. Do dziś przetrwały XIX-wieczne budynki browarnicze.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Grupa Żywiec Heineken inwestycje piwo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są plany Grupy Żywiec wobec Browaru Namysłów i jego pracowników?
  • Dlaczego Grupa Żywiec zdecydowała się na zamknięcie kolejnego browaru w Polsce?
  • Jakie są konsekwencje likwidacji browaru w Namysłowie dla lokalnego rynku pracy?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Grupa Żywiec należąca do Grupy Heineken coraz mocniej ogranicza produkcję piwa w Polsce. Firma poinformowała, że zamyka browar w Namysłowie, który w tym miejscu funkcjonował od siedmiu wieków. W browarze było produkowane piwo Nałęczowskie, jasne i ciemne. Likwidacja zakładu nastąpi z początkiem 2026 roku.

Jak informuje spółka, pracownicy otrzymają odprawy oraz „dodatkowe wsparcie”. Żywiec informuje też, że rozmawia z potencjalnymi inwestorami o sprzedaży samych aktywów browaru, ale podobnie jak w przypadku niedawnej likwidacji browaru w Leżajsku, spółka nie chce informować o szczegółach. Od przyszłego roku firma będzie produkować piwo tylko w trzech zakładach: w Żywcu, Warce i Elblągu.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Moda na trunki bez procentów
Przemysł spożywczy
Na bezalkoholowe trunki Polacy wydają już więcej niż na herbatę
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Holenderski gigant zapowiada zwolnienia. 400 osób straci pracę w Amsterdamie
Przemysł spożywczy
Holenderski gigant zapowiada zwolnienia. 400 osób straci pracę w Amsterdamie
Nazwy „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger” będą zarezerwowane dla produktów z mięsa
Przemysł spożywczy
Już nie będzie "wegańskich burgerów"? Nazwy stek i kotlet tylko dla mięsa
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Przemysł spożywczy
Naukowcy wzywają, by jeść o połowę mniej mięsa. „Mamy kryzys planetarny”
Wojna o piwo i „małpki” w Sejmie. Kto zyska na zakazie reklam?
Przemysł spożywczy
Wojna o piwo i „małpki” w Sejmie. Kto zyska na zakazie reklam?
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie