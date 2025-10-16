Aktualizacja: 16.10.2025 12:07 Publikacja: 16.10.2025 11:14
Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów
Grupa Żywiec należąca do Grupy Heineken coraz mocniej ogranicza produkcję piwa w Polsce. Firma poinformowała, że zamyka browar w Namysłowie, który w tym miejscu funkcjonował od siedmiu wieków. W browarze było produkowane piwo Nałęczowskie, jasne i ciemne. Likwidacja zakładu nastąpi z początkiem 2026 roku.
Jak informuje spółka, pracownicy otrzymają odprawy oraz „dodatkowe wsparcie”. Żywiec informuje też, że rozmawia z potencjalnymi inwestorami o sprzedaży samych aktywów browaru, ale podobnie jak w przypadku niedawnej likwidacji browaru w Leżajsku, spółka nie chce informować o szczegółach. Od przyszłego roku firma będzie produkować piwo tylko w trzech zakładach: w Żywcu, Warce i Elblągu.
Żywiec tłumaczy decyzję o likwidacji „spadkiem na rynku piwa i rosnącymi kosztami oraz podatkami”. Co ciekawe, jak wynika z analizy stowarzyszenia Browary Polskie – liczba browarów od czasu pandemii... wzrosła. W 2019 r. w Polsce funkcjonowało 331 browarów, a w 2024 r. – 337. Od pandemii kurczy się jednak produkcja, o ile w 2019 r. produkowano w Polsce 39,7 mln hektolitrów piwa, to w 2024 r. produkcja spadła do 34,6 mln hl. Sprzedaż spadła dużo mniej, z 31,8 mln do 30,2 mln hektolitrów. Natomiast wartość rynku rośnie, w omawianym okresie zwiększyła się z 17,4 do blisko 23 mld zł, na co wpłynęła istotnie inflacja i wzrost cen. Eksport piwa wzrósł w tym czasie z 0,8 mln hl do 2,19 mln hl.
Kurczy się natomiast liczba pracowników branży, w ciągu 5 lat zatrudnienie spadło o ok. 800 osób, w tym sama grupa Żywiec zwolniła w likwidowanym browarze Leżajsku ok. 100 osób. Jak niedawno informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, nie są to jedyne zwolnienia w całej Grupie Heineken, ponieważ w tym tygodniu poinformowano też, że reorganizacja siedziby głównej koncernu w Amsterdamie spowoduje likwidację 400 miejsc pracy.
Likwidacja browaru w Namysłowie oznacza zwolnienia dla około 100 pracowników. W powiecie namysłowskim, według lokalnego urzędu pracy, poziom bezrobocia rośnie od maja i wynosił we wrześniu 9,7 proc., czyli aż o 3,5 pkt. proc. więcej niż poziom bezrobocia w województwie opolskim.
Grupa Żywiec likwiduje już drugi browar w ciągu dwóch lat. W 2023 r. zamknęła browar w Leżajsku, a produkcja samej marki została przeniesiona do innego zakładu. Spółka gotowa była sprzedać zakład, ale oczekiwała, że kupujący nie będzie tam produkował piwa. Tuż przed likwidacją browaru odrzuciła ofertę Grupy Żabka, która chciała kupić browar w Leżajsku w konsorcjum z gminą Leżajsk. Ostatecznie sam zakład kupiła spółka Mycofeast, z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii, która wykorzystuje proces fermentacji do produkcji m.in. protein i lipidów na potrzeby produkcji żywności.
Właścicielami browaru w Namysłowie długo byli... Krzyżacy, jak informuje Grupa Żywiec na swojej stronie, piwo jest tam produkowane „od czasów Zygmunta Starego”, a pierwsze wzmianki o produkcji piwa sięgają 1536 roku. Sam Namysłów prawo do warzenia piwa posiada od 1321 r. – Kiedy wzniesiono zamek, postanowiono wybudować tuż obok niego warzelnię, słodownię i resztę budynków niezbędnych do produkowania złotego trunku. Dlatego zarówno zamek jak i sam browar są ze sobą ściśle związane – pisze spółka o browarze. Do dziś przetrwały XIX-wieczne budynki browarnicze.
