Nowe dane o PKB Polski malują lepszy obraz inwestycji

Aktualizacja: 16.10.2025 12:08 Publikacja: 16.10.2025 10:52
GUS zrewidował kwartalne odczyty wzrostu PKB Polski w 2024 r. i pierwszej połowie 2025 r.
Foto: Damian Lemanski/Bloomberg
Dotychczasowe dane GUS o tempie wzrostu gospodarczego w Polsce w drugim kwartale –+3,4 proc. r/r – pozwalały wyciągać wniosek, że były to najlepsze statystyki od blisko trzech lat (konkretnie, od trzeciego kwartału 2022 r., gdy PKB Polski urósł realnie o 4,1 proc. r/r), na równi z odczytem za czwarty kwartał 2024 r. Po czwartkowej publikacji zrewidowanych danych ta konkluzja nie jest już prawdziwa – co nie zmienia faktu, że nadal był to jeden z lepszych wyników w ostatnich kwartałach.
Po pierwsze, GUS obniżył szacunek wzrostu PKB Polski za drugi kwartał o 0,1 punktu procentowego, do 3,3 proc. Po drugie, jednocześnie podniósł szacunki dla drugiego i czwartego kwartału 2024 r. (kolejno z 3,2 proc. do 3,4 proc., oraz z 3,4 proc. do 3,5 proc.). To właśnie te rewizje w górę kwartalnych danych z 2024 r. sprawiły, że w całym 2024 r. polska gospodarka urosła realnie o 3 proc., a nie o 2,9 proc., jak do niedawna meldował GUS.
Czytaj więcej
Polska pozostanie jednym z liderów europejskiego wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku – w...
Najświeższe dane GUS, zrewidowane ze względu na uwzględnienie pełniejszych danych o finansach publicznych, przedsiębiorstw oraz z handlu zagranicznego, wskazują więc, że w pierwszym kwartale 2025 r. polska gospodarka urosła o 3,2 proc. r/r (bez zmian względem wcześniejszych szacunków), a w drugim o 3,3 proc. Rewizja w dół o 0,1 pkt. proc. tej drugiej liczby wynikła z gorszych danych o saldzie obrotów z zagranicą. Dotychczasowe szacunki wskazywały, że odjęło ono od tempa wzrostu gospodarczego 0,4 pkt. proc., nowe: że aż 0,7 proc. Import w tym czasie urósł o 3,4 proc. (rewizja z 2,6 proc.), eksport o 1,9 proc. (rewizja z 1,5 proc.).
W odwrotną stronę działała wyższa kontrybucja popytu krajowego we wzroście gospodarczym, o 0,2 pkt. proc. Zaktualizowane dane GUS wskazują m.in., że konsumpcja prywatna w drugim kwartale urosła lekko mocniej od wcześniejszych szacunków (o 4,5 proc. r/r, a nie 4,4 proc.), co wyniknęło m.in. z obniżonej bazy z 2024 r. Lepsze od wcześniejszych szacunków okazały się też dane o inwestycjach – tu w drugim kwartale odnotowano spadek „tylko” o 0,7 proc., a nie 1 proc., jak wcześniej szacowano.
Rewizje kwartalnych danych o dynamice inwestycji to największa zmiana w statystykach za 2024 i 2025 r. GUS podniósł dotychczasowe odczyty za poszczególne kwartały 2024 r. o 0,4-1,8 proc., co – jak podawał już w zeszłym tygodniu – oznaczało, że spadek dynamiki inwestycji w całym minionym roku był znacznie płytszy od wcześniejszych szacunków – nie o 2,2 proc. r/r, a o 0,9 proc.
„Zrewidowane dane GUS o PKB malują korzystniejszy obraz inwestycji w 2024 r., co podnosi bazę na 2025 r. Wciąż liczymy na wzrost PKB o 3,5 proc. w całym 2025 r., chociaż jego struktura może jeszcze bardziej przechylić się na korzyść konsumpcji, kosztem inwestycji, niż sądziliśmy wcześniej” – skomentowali nowe dane ekonomiści ING Banku Śląskiego.
