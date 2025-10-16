Reklama
Jedna z ofiar Jeffreya Epsteina pozwała Bank of America i Bank of New York Mellon

Kobieta, która twierdzi, że była ofiarą przemocy ze strony Jeffreya Epsteina, wniosła pozew przeciwko Bank of America i Bank of New York Mellon (BNY), oskarżając te instytucje o świadome świadczenie usług finansowych, które przez lata umożliwiały jego proceder handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego.

Publikacja: 16.10.2025 10:09

Ofiary Jeffreya Epsteina na konferencji prasowej w Waszyngtonie

Ofiary Jeffreya Epsteina na konferencji prasowej w Waszyngtonie

Foto: Lenin Nolly / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Urszula Lesman

Kobieta, określana w dokumentach sądowych jako Jane Doe, domaga się od obu banków odszkodowania – informuje agencja Reutera. Reprezentują ją kancelarie Boies Schiller i Edwards Henderson, które wcześniej wywalczyły ugody w wysokości odpowiednio 75 mln dol. z Deutsche Bankiem oraz 290 mln dol. z JPMorgan, również w związku z ich rzekomymi powiązaniami finansowymi z Epsteinem.

Czy amerykańskie banki świadomie wspierały Jeffreya Epsteina?

Epstein popełnił samobójstwo w 2019 r. w więzieniu, oczekując na proces w sprawie handlu ludźmi w celach seksualnych. Okoliczności jego śmierci oraz jego relacje z bogatymi i wpływowymi osobami stały się źródłem teorii, że w jego przestępstwach mogły uczestniczyć inne osoby – przypomina agencja Reutera.

Sprawa Epsteina stała się również problemem politycznym dla administracji Donalda Trumpa. Po tym, jak w kampanii w 2024 r. Trump zapowiedział ujawnienie akt Departamentu Sprawiedliwości dotyczących śledztwa w sprawie Epsteina, administracja w tym roku wycofała się z tej decyzji, co wywołało sprzeciw wśród konserwatywnego elektoratu Trumpa oraz członków Kongresu.

Obecnie sprawą Epsteina zajmuje się Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów.

W obu pozwach Jane Doe twierdzi, że poznała Epsteina w 2011 r., kiedy mieszkała w Rosji. Według jej relacji stała się od niego finansowo zależna, a Epstein ją gwałcił, obmacywał oraz zmuszał do kontaktów seksualnych z innymi kobietami w latach 2011–2019.

Jane Doe twierdzi, że w 2013 r. otworzyła konto w Bank of America na polecenie Richarda Kahna, byłego księgowego Epsteina, który regularnie przesyłał jej na to konto pieniądze na czynsz. Kobieta dodała, że w 2015 r. asystent Kahna poinformował ją, iż Epstein wpisze ją na listę płac „fikcyjnej firmy”, a środki będą przekazywane na jej konto w Bank of America. Twierdzi, że nie znała celu tych płatności.

Podejrzane transakcje na kontach Jeffreya Epsteina

Jej prawnicy napisali, że takie transakcje powinny były wzbudzić podejrzenia w Bank of America, drugim co do wielkości banku w USA. Epstein już w 2008 r. przyznał się do winy w sprawie stanowych zarzutów o prostytucję w stanie Floryda, w ramach porozumienia, które pozwoliło mu uniknąć federalnego śledztwa.

Pozew przeciwko BNY Mellon stwierdza, że bank przyznał linię kredytową agencji modelek MC2, którą – według pozwu – Epstein i francuski agent modelek Jean-Luc Brunel wykorzystywali do handlu ofiarami. W sumie BNY miał przetworzyć 378 mln dol. płatności na rzecz kobiet wykorzystywanych przez Epsteina. Brunel został aresztowany w grudniu 2020 r. i znaleziony martwy w celi w 2022 r.

Oba pozwy stwierdzają, że banki powinny były złożyć raporty o podejrzanych transakcjach (Suspicious Activity Reports) do Departamentu Skarbu USA. Zdaniem prawników ofiary takie raporty mogłyby pomóc organom ścigania szybciej powstrzymać Epsteina.

