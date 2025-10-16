Kobieta, określana w dokumentach sądowych jako Jane Doe, domaga się od obu banków odszkodowania – informuje agencja Reutera. Reprezentują ją kancelarie Boies Schiller i Edwards Henderson, które wcześniej wywalczyły ugody w wysokości odpowiednio 75 mln dol. z Deutsche Bankiem oraz 290 mln dol. z JPMorgan, również w związku z ich rzekomymi powiązaniami finansowymi z Epsteinem.

Czy amerykańskie banki świadomie wspierały Jeffreya Epsteina?

Epstein popełnił samobójstwo w 2019 r. w więzieniu, oczekując na proces w sprawie handlu ludźmi w celach seksualnych. Okoliczności jego śmierci oraz jego relacje z bogatymi i wpływowymi osobami stały się źródłem teorii, że w jego przestępstwach mogły uczestniczyć inne osoby – przypomina agencja Reutera.

Sprawa Epsteina stała się również problemem politycznym dla administracji Donalda Trumpa. Po tym, jak w kampanii w 2024 r. Trump zapowiedział ujawnienie akt Departamentu Sprawiedliwości dotyczących śledztwa w sprawie Epsteina, administracja w tym roku wycofała się z tej decyzji, co wywołało sprzeciw wśród konserwatywnego elektoratu Trumpa oraz członków Kongresu.