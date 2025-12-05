Aktualizacja: 05.12.2025 10:34 Publikacja: 05.12.2025 07:47
Foto: Adobe Stock
Agencja Reutera poinformowała w czwartek, powołując się na źródło bliskie sprawie, że Netflix prowadzi wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z ich aktywami streamingowymi. Transakcja ma być wyceniana na 28 dolarów za akcję.
Czytaj więcej
Warner Bros. Discovery otrzymało trzy wstępne oferty przejęcia. Oferenci to: Paramount, Skydance,...
Jak zauważa Reuters, transakcja ta może zmienić krajobraz medialny. Oczekuje się, że proponowane przez giganta streamingowego przejęcie studiów i działu streamingowego Warner Bros. Discovery obniży koszty dla konsumentów poprzez połączenie w jeden pakiet usług Netflixa i HBO Max.
Gra o przejęcie Warner Bros. Discovery rozgorzała na dobre we wrześniu, kiedy najpierw zainteresowanie właścicielem TVN i HBO Max wyraziła bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle, a także Paramount Skydance. Chwilę później media podawały, że do gry wszedł Netflix i to właśnie on wyłonił się w ostatnim czasie jako główny oferent na aktywa Warner Bros. Discovery.
Bloomberg donosi, że Netflix zaoferował 5 mld dolarów opłaty za odstąpienie od umowy, w przypadku gdyby organy regulacyjne zablokowały transakcję. Zdaniem agencji, firmy mogą ogłosić porozumienie już w ciągu kilku dni. CNBC z kolei podało wcześniej, że Netflix przedstawił propozycję, wedle której 85 proc. zapłaty za przejmowane aktywa stanowi gotówka.
Wchłonięcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery oraz ich aktywów streamingowych oznaczałoby prawdziwą rewolucję w branży. Netflix, który utrzymuje prowadzenie na świecie wśród platform streamingowych, przejąłby tym samym jednego ze swoich kluczowych rywali – HBO Max. Dzięki temu nie tylko znalazłby się w posiadaniu nowych potężnych zasobów filmów i seriali, ale też miałby znaczący wpływ na cały rynek medialny, łącznie z kinami.
Czytaj więcej
Premiera finałowego sezonu „Stranger Things” spowodowała kilkuminutową awarię platformy streaming...
Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos wielokrotnie w przeszłości opowiadał się bowiem przeciwko tradycyjnemu modelowi dystrybucji kinowej, który jego zdaniem nie pasuje do obecnych realiów. Sarandos uważa, że premiera filmu powinna odbywać się w tym samym czasie w platformach streamingowych i kinach – bez nadania kinom przywileju pierwszeństwa w wyświetlaniu nowej ekranizacji. Jeśli Netflix przejmie Warner Bros. Discovery, filmy HBO Max również mogłyby wpaść od razu do internetu, co stanowiłoby kolejny silny cios w kina, zmagające się z odpływem widzów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
O prawie 50 procent wzrósł w ciągu roku odsetek widzów, którzy preferują oglądanie transmisji wydarzeń sportowyc...
– Naszą strategią jest jakościowe, odpowiedzialne dziennikarstwo oraz mocno sprofilowane treści: pod potrzeby ws...
Właściciel brytyjskiego tabloidu „Daily Mail”, DMGT, poinformował, że zawarł umowę o wartości 500 milionów funtó...
PTWP S.A. zawarła umowę inwestycyjną z funduszem Pluralis B.V., strategicznym inwestorem medialnym w spółce będą...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Warner Bros. Discovery otrzymało trzy wstępne oferty przejęcia. Oferenci to: Paramount, Skydance, Comcast oraz N...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas