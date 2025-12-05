Agencja Reutera poinformowała w czwartek, powołując się na źródło bliskie sprawie, że Netflix prowadzi wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z ich aktywami streamingowymi. Transakcja ma być wyceniana na 28 dolarów za akcję.

Reklama Reklama

Jak zauważa Reuters, transakcja ta może zmienić krajobraz medialny. Oczekuje się, że proponowane przez giganta streamingowego przejęcie studiów i działu streamingowego Warner Bros. Discovery obniży koszty dla konsumentów poprzez połączenie w jeden pakiet usług Netflixa i HBO Max.

Gra o przejęcie Warner Bros. Discovery rozgorzała na dobre we wrześniu, kiedy najpierw zainteresowanie właścicielem TVN i HBO Max wyraziła bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle, a także Paramount Skydance. Chwilę później media podawały, że do gry wszedł Netflix i to właśnie on wyłonił się w ostatnim czasie jako główny oferent na aktywa Warner Bros. Discovery.

Bloomberg donosi, że Netflix zaoferował 5 mld dolarów opłaty za odstąpienie od umowy, w przypadku gdyby organy regulacyjne zablokowały transakcję. Zdaniem agencji, firmy mogą ogłosić porozumienie już w ciągu kilku dni. CNBC z kolei podało wcześniej, że Netflix przedstawił propozycję, wedle której 85 proc. zapłaty za przejmowane aktywa stanowi gotówka.