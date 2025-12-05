Rzeczpospolita
Nieoficjalnie: Netflix prowadzi wyłączne rozmowy o zakupie Warner Bros. Discovery, właściciela TVN

Robi się coraz goręcej wokół przejęcia amerykańskiego właściciela TVN. Jak dowiedziała się nieoficjalnie agencja Reutera, Netflix prowadzi wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros Discovery wraz z ich aktywami streamingowymi.

Publikacja: 05.12.2025 07:47

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Agencja Reutera poinformowała w czwartek, powołując się na źródło bliskie sprawie, że Netflix prowadzi wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z ich aktywami streamingowymi. Transakcja ma być wyceniana na 28 dolarów za akcję.

Jak zauważa Reuters, transakcja ta może zmienić krajobraz medialny. Oczekuje się, że proponowane przez giganta streamingowego przejęcie studiów i działu streamingowego Warner Bros. Discovery obniży koszty dla konsumentów poprzez połączenie w jeden pakiet usług Netflixa i HBO Max.

Gra o przejęcie Warner Bros. Discovery rozgorzała na dobre we wrześniu, kiedy najpierw zainteresowanie właścicielem TVN i HBO Max wyraziła bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle, a także Paramount Skydance. Chwilę później media podawały, że do gry wszedł Netflix i to właśnie on wyłonił się w ostatnim czasie jako główny oferent na aktywa Warner Bros. Discovery.

Bloomberg donosi, że Netflix zaoferował 5 mld dolarów opłaty za odstąpienie od umowy, w przypadku gdyby organy regulacyjne zablokowały transakcję. Zdaniem agencji, firmy mogą ogłosić porozumienie już w ciągu kilku dni. CNBC z kolei podało wcześniej, że Netflix przedstawił propozycję, wedle której 85 proc. zapłaty za przejmowane aktywa stanowi gotówka.

Netflix przejmie aktywa Warner Bros. Discovery, właściciela TVN? Wielka zmiana w branży

Wchłonięcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery oraz ich aktywów streamingowych oznaczałoby prawdziwą rewolucję w branży. Netflix, który utrzymuje prowadzenie na świecie wśród platform streamingowych, przejąłby tym samym jednego ze swoich kluczowych rywali – HBO Max. Dzięki temu nie tylko znalazłby się w posiadaniu nowych potężnych zasobów filmów i seriali, ale też miałby znaczący wpływ na cały rynek medialny, łącznie z kinami.

Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos wielokrotnie w przeszłości opowiadał się bowiem przeciwko tradycyjnemu modelowi dystrybucji kinowej, który jego zdaniem nie pasuje do obecnych realiów. Sarandos uważa, że premiera filmu powinna odbywać się w tym samym czasie w platformach streamingowych i kinach – bez nadania kinom przywileju pierwszeństwa w wyświetlaniu nowej ekranizacji. Jeśli Netflix przejmie Warner Bros. Discovery, filmy HBO Max również mogłyby wpaść od razu do internetu, co stanowiłoby kolejny silny cios w kina, zmagające się z odpływem widzów.

Źródło: rp.pl, Reuters

e-Wydanie
