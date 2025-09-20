Ledwie tydzień temu pojawiły się spekulacje o tym, że bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle oraz od niedawna Paramount Skydance, zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN. Jak donosił „The Wall Street Journal”, Paramount Skydance jest zainteresowany kupnem całej grupy kierowanej przez Davida Zaslava, która ma rozbić się na dwie części.

Netflix rozważa zakup Warner Bros. Discovery, właściciela TVN i HBO Max

Teraz pojawiły się spekulacje o kolejnym potężnym graczu, który ma chrapkę na Warner Bros. Discovery. Jak podał amerykański portal Puck, bazując na słowach „dobrze poinformowanego źródła z Hollywood”, Netflix również rozważa złożenie oferty za aktywa Davida Zaslava.

Scenariusz ten, choć wydawać by się mógł nieprawdopodobny, zyskuje coraz większe poparcie analityków. Z jednej strony ojciec Davida Ellisona, Larry Ellison, jest jednym z najbogatszych ludzi świata i posiada bliskie relacje z Donaldem Trumpem, z drugiej zaś szalę na korzyść Netfliksa mogą przechylić prywatne stosunki jego szefa Teda Sarandosa z Davidem Zaslavem. Portal Puck podsycił dodatkowo te spekulacje, zauważając, że następnego wieczoru po uzyskaniu tych informacji Ted Sarandos pojawił się z Zaslavem na walce Terence’a Crawforda z Saulem Alvarezem w Las Vegas.

Netflix przejmie Warner Bros. Discovery? To by była rewolucja w kinach

Gdyby scenariusz ten się ziścił, oznaczałoby to prawdziwą rewolucję w branży. Netflix, który utrzymuje prowadzenie na świecie wśród platform streamingowych, przejąłby tym samym jednego ze swoich kluczowych rywali – HBO Max. Dzięki temu nie tylko znalazłby się w posiadaniu nowych potężnych zasobów filmów i seriali, ale też miałby znaczący wpływ na cały rynek medialny, łącznie z kinami.