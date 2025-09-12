Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany Paramount Skydance wobec Warner Bros. Discovery?

Jak kształtuje się sytuacja na amerykańskim rynku mediów masowych?

Jakie są ambicje Davida Ellisona w kontekście rywalizacji z Netfliksem i Disneyem?

Jakie były warunki zakończenia procesu wytoczonego przez prezydenta USA wobec Paramount?

Paramount Skydance wspierana przez rodzinę Ellisonów (od informatycznej spółki Oracle) zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN – informują amerykańskie media. Czy najnowszy scenariusz dla grupy kierowanej przez Davida Zaslava się ziści?

Reklama Reklama

Powstała grupa Paramount Skydance. Teraz czas na duży skok?

Na amerykańskim rynku mass mediów trwa rewolucja. Kształtuje się nowy układ, a prace nad nim napędza zmiana technologiczna zwiększająca konkurencję, pokoleniowe i polityczne.

Dopiero co, 7 sierpnia, po niecałym roku od ogłoszenia, sfinalizowana została fuzja grup Paramount i Skydance Media, a miesiąc później, w ostatni czwartek „The Wall Street Journal” podał, że Paramount Skydance szykuje ofertę przejęcia mającego się podzielić na dwie części koncernu Warner Bros. Discovery.