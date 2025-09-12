Aktualizacja: 12.09.2025 13:00 Publikacja: 12.09.2025 11:19
Siedziba Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku
Foto: Victor J. Blue/Bloomberg
Paramount Skydance wspierana przez rodzinę Ellisonów (od informatycznej spółki Oracle) zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN – informują amerykańskie media. Czy najnowszy scenariusz dla grupy kierowanej przez Davida Zaslava się ziści?
Na amerykańskim rynku mass mediów trwa rewolucja. Kształtuje się nowy układ, a prace nad nim napędza zmiana technologiczna zwiększająca konkurencję, pokoleniowe i polityczne.
Dopiero co, 7 sierpnia, po niecałym roku od ogłoszenia, sfinalizowana została fuzja grup Paramount i Skydance Media, a miesiąc później, w ostatni czwartek „The Wall Street Journal” podał, że Paramount Skydance szykuje ofertę przejęcia mającego się podzielić na dwie części koncernu Warner Bros. Discovery.
Dziennik podał, że Paramount Skydance chce kupić cały WBD. Zastrzega, że to na razie nieoficjalne informacje, oferta nie została złożona i plan może się nie powieść.
Natomiast według doniesień CNBC, oferta Paramount Skydance może trafić na rynek nawet w przyszłym tygodniu.
„WSJ” wylicza, że kapitalizacja WBD jeszcze przed publikacją „WSJ” o możliwej ofercie, była dwa razy większa niż Paramountu (wynosiła 33 mld dol.), a po niej urosła o prawie 30 proc. (do około 40 mld dol.). W czwartek zyskiwały także akcje potencjalnego nabywcy (o 15,5 proc.), po czym kapitalizacja grupy wyniosła niecałe 20 mld dol.
„WSJ” uważa, że za wszystkim kryją się ambicje Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellissona, współzałożyciela informatycznej firmy Oracle.
Chciałby on pokonać Netfliksa i Disney’a, właściciela Disney+ na rynku platform streamingowych. Za sprawą transakcji, w jednej grupie znalazłyby się Paramount+ (77,7 mln użytkowników) oraz HBO Max (125,7 mln subskrybentów). Pierwsza z platform ostatnio traciła abonentów, a druga zyskiwała.
Media zwracają też uwagę, że Larry Ellison posiada majątek o wartości 370 mld dol. (rywalizuje o pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata z Elonem Muskiem). To on miałby być finansowym zapleczem transakcji.
Paramount Skydance jest właścicielem takich marek telewizyjnych jak CBS, MTV, Nickelodeon oraz Comedy Central. Warner Bros. Discovery posiada w portfelu m.in. CNN, Eurosport oraz Discovery.
Agencja Reuters zauważała, że amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC to odpowiednik KRRiT i UKE w jednym) zatwierdziła fuzję w zeszłym miesiącu, kilka tygodni po tym, jak zakończył się proces wytoczony Paramount przez prezydenta USA – Donalda Trumpa. Trump pozwał stację w ub.r. za emisję „zwodniczo edytowanego” wywiadu z Kamalą Harris, kontrkandydatką z ramienia Demokratów, w programie „60 Minutes” na antenie CBS. Zażądał 10 mld dol. Ostatecznie koncern zgodził się zapłacić 16 mln dol. i nie na konto Trumpa, ale na cele charytatywne lub bibliotekę prezydencką.
Nadawca zobowiązał się, że programy informacyjne i rozrywkowe CBS będą wolne od „uprzedzeń”, nie będą promowały idei różnorodności oraz na co najmniej dwa lata zatrudni rzecznika praw obywateli, który będzie rozpatrywał skargi widzów.
Komisarz FCC z ramienia Partii Demokratycznej, Anna Gomez, która głosowała przeciwko fuzji, oceniła, że jest to „ostatni rozdział mrocznego momentu w historii” Stanów Zjednoczonych. „Po miesiącach tchórzliwej kapitulacji, w tym bezprecedensowej wypłaty odszkodowania w zamian za bezpodstawny pozew w zamian za zgodę organów regulacyjnych, Paramount i Skydance zakończyły fuzję” – cytuje ją Reuters.
Źródło: rp.pl
