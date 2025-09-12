Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Znowu gorąco wokół właściciela TVN. Potencjalny nabywca ułożył się z Trumpem

Rodzina Ellisonów poszła na ustępstwa w sporze z prezydentem i dostała zgodę na dużą fuzję. Teraz ma chrapkę na Warner Bros. Discovery.

Publikacja: 12.09.2025 11:19

Siedziba Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku

Siedziba Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku

Foto: Victor J. Blue/Bloomberg

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany Paramount Skydance wobec Warner Bros. Discovery?
  • Jak kształtuje się sytuacja na amerykańskim rynku mediów masowych?
  • Jakie są ambicje Davida Ellisona w kontekście rywalizacji z Netfliksem i Disneyem?
  • Jakie były warunki zakończenia procesu wytoczonego przez prezydenta USA wobec Paramount?

Paramount Skydance wspierana przez rodzinę Ellisonów (od informatycznej spółki Oracle) zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN – informują amerykańskie media. Czy najnowszy scenariusz dla grupy kierowanej przez Davida Zaslava się ziści?

Powstała grupa Paramount Skydance. Teraz czas na duży skok? 

Na amerykańskim rynku mass mediów trwa rewolucja. Kształtuje się nowy układ, a prace nad nim napędza zmiana technologiczna zwiększająca konkurencję, pokoleniowe i polityczne.

Dopiero co, 7 sierpnia, po niecałym roku od ogłoszenia, sfinalizowana została fuzja grup Paramount i Skydance Media, a miesiąc później, w ostatni czwartek „The Wall Street Journal” podał, że Paramount Skydance szykuje ofertę przejęcia mającego się podzielić na dwie części koncernu Warner Bros. Discovery.

Czytaj więcej

Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?
Media
Właściciel TVN dzieli się na dwie części. Co z polską telewizją?
Reklama
Reklama

Dziennik podał, że Paramount Skydance chce kupić cały WBD. Zastrzega, że to na razie nieoficjalne informacje, oferta nie została złożona i plan może się nie powieść.

Natomiast według doniesień CNBC, oferta Paramount Skydance może trafić na rynek nawet w przyszłym tygodniu. 

„WSJ” wylicza, że kapitalizacja WBD jeszcze przed publikacją „WSJ” o możliwej ofercie, była dwa razy większa niż Paramountu (wynosiła 33 mld dol.), a po niej urosła o prawie 30 proc. (do około 40 mld dol.). W czwartek zyskiwały także akcje potencjalnego nabywcy (o 15,5 proc.), po czym kapitalizacja grupy wyniosła niecałe 20 mld dol.

David sięga po Goliata by walczyć z Netfliksem i Disneyem

„WSJ” uważa, że za wszystkim kryją się ambicje Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellissona, współzałożyciela informatycznej firmy Oracle.

Chciałby on pokonać Netfliksa i Disney’a, właściciela Disney+ na rynku platform streamingowych. Za sprawą transakcji, w jednej grupie znalazłyby się Paramount+ (77,7 mln użytkowników) oraz HBO Max (125,7 mln subskrybentów). Pierwsza z platform ostatnio traciła abonentów, a druga zyskiwała.

Czytaj więcej

Platformy streamingowe przed nowym otwarciem. Co się zmieni?
Media
Platformy streamingowe przed nowym otwarciem. Co się zmieni?
Reklama
Reklama

Media zwracają też uwagę, że Larry Ellison posiada majątek o wartości 370 mld dol. (rywalizuje o pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata z Elonem Muskiem). To on miałby być finansowym zapleczem transakcji.

Paramount Skydance jest właścicielem takich marek telewizyjnych jak CBS, MTV, Nickelodeon oraz Comedy Central. Warner Bros. Discovery posiada w portfelu m.in. CNN, Eurosport oraz Discovery.

Poszli na ugodę, dostali zgodę. Chodziło o wywiad z Kamalą Harris 

Agencja Reuters zauważała, że amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC to odpowiednik KRRiT i UKE w jednym) zatwierdziła fuzję w zeszłym miesiącu, kilka tygodni po tym, jak zakończył się proces wytoczony Paramount przez prezydenta USA – Donalda Trumpa. Trump pozwał stację w ub.r. za emisję „zwodniczo edytowanego” wywiadu z Kamalą Harris, kontrkandydatką z ramienia Demokratów, w programie „60 Minutes” na antenie CBS. Zażądał 10 mld dol. Ostatecznie koncern zgodził się zapłacić 16 mln dol. i nie na konto Trumpa, ale na cele charytatywne lub bibliotekę prezydencką. 

Czytaj więcej

Kamala Harris
Polityka
Donald Trump cofnął Kamali Harris dostęp do materiałów tajnych

Nadawca zobowiązał się, że programy informacyjne i rozrywkowe CBS będą wolne od „uprzedzeń”, nie będą promowały idei różnorodności oraz na co najmniej dwa lata zatrudni rzecznika praw obywateli, który będzie rozpatrywał skargi widzów.

Komisarz FCC z ramienia Partii Demokratycznej, Anna Gomez, która głosowała przeciwko fuzji, oceniła, że jest to „ostatni rozdział mrocznego momentu w historii” Stanów Zjednoczonych. „Po miesiącach tchórzliwej kapitulacji, w tym bezprecedensowej wypłaty odszkodowania w zamian za bezpodstawny pozew w zamian za zgodę organów regulacyjnych, Paramount i Skydance zakończyły fuzję” – cytuje ją Reuters.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Firmy Oracle Warner Bros Discovery Larry Ellison

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany Paramount Skydance wobec Warner Bros. Discovery?
  • Jak kształtuje się sytuacja na amerykańskim rynku mediów masowych?
  • Jakie są ambicje Davida Ellisona w kontekście rywalizacji z Netfliksem i Disneyem?
  • Jakie były warunki zakończenia procesu wytoczonego przez prezydenta USA wobec Paramount?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Paramount Skydance wspierana przez rodzinę Ellisonów (od informatycznej spółki Oracle) zamierza złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery, medialnej grupy, do której w Polsce należy TVN – informują amerykańskie media. Czy najnowszy scenariusz dla grupy kierowanej przez Davida Zaslava się ziści?

Powstała grupa Paramount Skydance. Teraz czas na duży skok? 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump dołączył do TikToka i już nie widzi w nim zagrożeń. Przedłuży termin sprzedaży
Media
Donald Trump dołączył do TikToka i już nie widzi w nim zagrożeń. Przedłuży termin sprzedaży
Trwało kilka miesięcy. Zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat zamknięte
Media
Trwało kilka miesięcy. Zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat zamknięte
Specjalny dodatek z okazji 81. rocznicy Powstania Warszawskiego
Media
„Rzeczpospolita” ze specjalnym dodatkiem z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego
TVP w ogniu politycznych gier. Prognozuje aż 2 mld zł straty
Media
TVP w ogniu politycznych gier. Prognozuje aż 2 mld zł straty
Cyfrowy Polsat ma nowego prezesa. Zygmunt Solorz odwołany
Media
Zygmunt Solorz odwołany. Cyfrowy Polsat ma nowego prezesa
Reklama
Reklama
e-Wydanie