Donald Trump cofnął Kamali Harris dostęp do materiałów tajnych

„Nie leży już w interesie narodowym, aby następujące osoby miały dostęp do informacji niejawnych” - czytamy w notatce wykonawczej. „Niniejszym nakazuję każdemu departamentowi i szefowi agencji podjęcie wszelkich dodatkowych działań, które są konieczne i zgodne z obowiązującym prawem, w celu cofnięcia wszelkich aktywnych poświadczeń bezpieczeństwa posiadanych przez wyżej wymienione osoby i natychmiastowego cofnięcia im dostępu do informacji niejawnych” - napisał.

Reklama

W notatce zaznaczono również, że wymienione osoby - w sumie dotyczy to 15 byłych urzędników - nie będą miały dostępu do tajnych odpraw ani możliwości wstępu do bezpiecznych obiektów rządu USA bez eskorty.

Czytaj więcej Polityka „Joe, jesteś zwolniony”. Trump odebrał Bidenowi dostęp do tajemnic USA Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że unieważnia poświadczenie bezpieczeństwa swego poprzednika Joe Bidena i odbiera mu prawo do otrzymywania codziennych raportów wywiadu.

Liz Cheney, Antony Blinken i Jake Sullivan również bez dostępu

Inni wymienieni w dyrektywie to byli członkowie Izby Reprezentantów: Liz Cheney i Adam Kinzinger, były sekretarz stanu Antony Blinken, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James.

Departament Stanu już w 2018 r. informował, że po przegranej w wyborach prezydenckich w 2016 roku na prośbę samej Clinton zostały jej cofnięte uprawnienia bezpieczeństwa. Nie jest jasne – piszą amerykańskie media – czy zostały później przywrócone.