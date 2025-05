Także w badaniu Mediapanel (Gemius i PBI) za kwiecień, widać relatywnie dużą słabość Disney+. Był to miesiąc spadku dla całego rynku platform z serialami i filmami, ale liczba we wskazanym serwisie tzw. realnych użytkowników (osób, które choć raz kliknęły w serwis czy aplikację) spadła z 5,3 mln w marcu do 3,2 mln.

Nie można wykluczyć, że jesienią, gdy serwis ma pokazać pierwszy serial wyprodukowany na zlecenie w Polsce, zobaczymy większą aktywność Disneya.

– Największy awans w czołówce należy do Prime Video, który walczy na rynku płatnego streamingu nie tylko zabójczą ceną, ale i od ub.r. – także pierwszymi lokalnymi produkcjami. Co ciekawe, ta platforma jako jedyna nie zaczęła od inwestycji w seriale, ale w rozrywkę i dokument. To – szczególnie jeśli chodzi o programy rozrywkowe (reality shows, talent shows), z udziałem gwiazd social mediów – może być ciekawa próba sięgnięcia po młodsze pokolenie widzów. Lokalnym serialom nie zawsze się to udaje – to kategoria, w której widzimy lepsze wyniki wśród starszych widzów – komentuje Joanna Nowakowska.