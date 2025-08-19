Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, 42-letnia Jasveen Sangha przyzna się do pięciu zarzutów postawionych jej w Los Angeles, w tym do jednego zarzutu – dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią lub obrażeniami ciała.

Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.

Kim jest Jasveen Sangha, zwana „królową ketaminy”?

Posiadaczka podwójnego obywatelstwa amerykańsko-brytyjskiego została pierwotnie oskarżona o dziewięć przestępstw. Prokuratorzy federalni, mówiąc o jej domu w Los Angeles, używali określenia „centrum handlu narkotykami”. Podczas przeszukania znaleziono tam dziesiątki fiolek ketaminy.

Mówiło się, że Jasveen Sangha rozprowadza narkotyki wśród celebrytów i bardzo zamożnych klientów. Grozi jej do 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ketaminą i metamfetaminą.