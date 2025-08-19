Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Śmierć Matthew Perry’ego. „Królowa ketaminy” ma przyznać się do winy

W ramach ugody z prokuraturą dilerka narkotyków Jasveen Sangha, znana jako „królowa ketaminy”, zgodziła się przyznać do winy w toczącej się przeciw niej sprawie związanej ze śmiercią Matthew Perry'ego, gwiazdy serialu „Przyjaciele”.

Publikacja: 19.08.2025 12:35

Matthew Perry

Matthew Perry

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Bartosz Lewicki

Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, 42-letnia Jasveen Sangha przyzna się do pięciu zarzutów postawionych jej w Los Angeles, w tym do jednego zarzutu – dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią lub obrażeniami ciała.

Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.

Czytaj więcej

Matthew Perry
Film
Matthew Perry nie żyje. Przyczyna śmierci gwiazdy "Przyjaciół" wciąż nie jest znana

Kim jest Jasveen Sangha, zwana „królową ketaminy”? 

Posiadaczka podwójnego obywatelstwa amerykańsko-brytyjskiego została pierwotnie oskarżona o dziewięć przestępstw. Prokuratorzy federalni, mówiąc o jej domu w Los Angeles, używali określenia „centrum handlu narkotykami”. Podczas przeszukania znaleziono tam dziesiątki fiolek ketaminy.

Mówiło się, że Jasveen Sangha rozprowadza narkotyki wśród celebrytów i bardzo zamożnych klientów. Grozi jej do 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ketaminą i metamfetaminą.

Reklama
Reklama

Sangha jest jedną z pięciu osób, wliczając w to lekarzy i asystenta aktora, które według amerykańskich władz dostarczały Perry'emu ketaminę, wykorzystując jego uzależnienie od narkotyków dla zysku i doprowadzając do jego śmierci w wyniku przedawkowania. 

Wśród osób, które usłyszały zarzuty są dr Salvador Plasencia i dr Mark Chavez, dwaj lekarze, którzy sprzedawali ketaminę; Kenneth Iwamasa, który pracował jako asystent Perry'ego oraz Eric Fleming, który sprzedał Perry'emu ketaminę, otrzymaną od Sanghi. W październiku 2024 roku dr Chavez również zawarł ugodę z prokuraturą. Tak samo postąpił w połowie czerwca dr Plasencia. Według prokuratury oskarżeni lekarze zastanawiali się w rozmowach między sobą „ile ten dureń zapłaci” za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tysiące dolarów.

Czytaj więcej

Matthew Perry zmarł w październiku 2023 roku
Przestępczość
Śmierć Matthew Perry'ego. Pięć osób usłyszało zarzuty

Śmierć Matthew Perry'ego

Perry'ego znaleziono martwego w jacuzzi na podwórku jego domu w Los Angeles w październiku 2023 r. Badanie wykazało, że przyczyną jego śmierci było ostre działanie ketaminy i utonięcie.

Perry przez wiele lat borykał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Wielokrotnie podejmowane próby leczenia odwykowego nie przynosiły skutku. Aktor przyjmował podawaną dożylnie ketaminę, od której się uzależnił, lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz „królowej ketaminy”. Sangha miała sprzedać Perry'emu dawkę, która ostatecznie go zabiła.

Czytaj więcej

Obsada kultowego serialu „Przyjaciele”. Od lewej: Courtney Cox Arquette, David Schwimmer, Jennifer A
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Ten odcinek, w którym Chandler Bing stał się Matthew Perrym. Refleksja na 1 listopada
Reklama
Reklama

Jak przypomina agencja AP, dzięki roli w serialu „Przyjaciele”, aktor stał się jednym z najpopularniejszych gwiazdorów swego pokolenia. Zagrał też w wielu innych filmach, między innymi wraz z Bruce'em Willisem, w komediach z cyklu „Jak ugryźć 10 milionów”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Przestępczość Zorganizowana Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Los Angeles Film Aktorki i Aktorzy

Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, 42-letnia Jasveen Sangha przyzna się do pięciu zarzutów postawionych jej w Los Angeles, w tym do jednego zarzutu – dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią lub obrażeniami ciała.

Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gareth Ward
Przestępczość
Australia: Polityk siedzi w więzieniu za gwałt, ale miejsca w parlamencie oddać nie chce
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Policja na miejscu strzelaniny w Nowym Jorku
Przestępczość
Nowy Jork: Strzały w wieżowcu, w którym znajduje się centrala NFL. Są ofiary
Targ Or Tor Kor na którym doszło do strzelaniny
Przestępczość
Strzelanina w stolicy Tajlandii. Są ofiary
Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone
Przestępczość
Sprawa Epsteina paraliżuje Stany Zjednoczone
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Jeden z budynków Uniwersytetu Nowego Meksyku w Albuquerque
Przestępczość
Strzelanina na Uniwersytecie Nowego Meksyku
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie