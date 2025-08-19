Aktualizacja: 19.08.2025 14:23 Publikacja: 19.08.2025 12:35
Matthew Perry
Foto: Reuters/Mario Anzuoni
Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, 42-letnia Jasveen Sangha przyzna się do pięciu zarzutów postawionych jej w Los Angeles, w tym do jednego zarzutu – dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią lub obrażeniami ciała.
Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.
Czytaj więcej
Wciąż nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Matthew Perry'ego, aktora, który sławę zdobył jako...
Posiadaczka podwójnego obywatelstwa amerykańsko-brytyjskiego została pierwotnie oskarżona o dziewięć przestępstw. Prokuratorzy federalni, mówiąc o jej domu w Los Angeles, używali określenia „centrum handlu narkotykami”. Podczas przeszukania znaleziono tam dziesiątki fiolek ketaminy.
Mówiło się, że Jasveen Sangha rozprowadza narkotyki wśród celebrytów i bardzo zamożnych klientów. Grozi jej do 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ketaminą i metamfetaminą.
Sangha jest jedną z pięciu osób, wliczając w to lekarzy i asystenta aktora, które według amerykańskich władz dostarczały Perry'emu ketaminę, wykorzystując jego uzależnienie od narkotyków dla zysku i doprowadzając do jego śmierci w wyniku przedawkowania.
Wśród osób, które usłyszały zarzuty są dr Salvador Plasencia i dr Mark Chavez, dwaj lekarze, którzy sprzedawali ketaminę; Kenneth Iwamasa, który pracował jako asystent Perry'ego oraz Eric Fleming, który sprzedał Perry'emu ketaminę, otrzymaną od Sanghi. W październiku 2024 roku dr Chavez również zawarł ugodę z prokuraturą. Tak samo postąpił w połowie czerwca dr Plasencia. Według prokuratury oskarżeni lekarze zastanawiali się w rozmowach między sobą „ile ten dureń zapłaci” za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tysiące dolarów.
Czytaj więcej
W związku ze śmiercią znanego aktora, gwiazdy serialu "Przyjaciele", Matthew Perry'ego, zarzuty u...
Perry'ego znaleziono martwego w jacuzzi na podwórku jego domu w Los Angeles w październiku 2023 r. Badanie wykazało, że przyczyną jego śmierci było ostre działanie ketaminy i utonięcie.
Perry przez wiele lat borykał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Wielokrotnie podejmowane próby leczenia odwykowego nie przynosiły skutku. Aktor przyjmował podawaną dożylnie ketaminę, od której się uzależnił, lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz „królowej ketaminy”. Sangha miała sprzedać Perry'emu dawkę, która ostatecznie go zabiła.
Czytaj więcej
Śmierć Matthew Perry’ego, czyli – dla wielu dzisiejszych 40-latków – ikonicznej postaci Chandlera...
Jak przypomina agencja AP, dzięki roli w serialu „Przyjaciele”, aktor stał się jednym z najpopularniejszych gwiazdorów swego pokolenia. Zagrał też w wielu innych filmach, między innymi wraz z Bruce'em Willisem, w komediach z cyklu „Jak ugryźć 10 milionów”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, 42-letnia Jasveen Sangha przyzna się do pięciu zarzutów postawionych jej w Los Angeles, w tym do jednego zarzutu – dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią lub obrażeniami ciała.
Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.
Gareth Ward, uznany w lipcu za winnego dokonanych w latach 2013-2015 napaści seksualnych na dwóch młodych mężczy...
W wieżowcu na nowojorskim Manhattanie doszło do strzelaniny, w której zginęły cztery osoby - informuje nowojorsk...
Sześć osób zginęło w strzelaninie, do jakiej doszło na targu Or To Ko, jednym z najsłynniejszych targów w Bangko...
Donald Trump bezskutecznie próbuje odwrócić uwagę od skandalu, a jego zwolennicy stają się coraz bardziej podejr...
Dwie osoby zostały postrzelone w kompleksie akademików Uniwersytetu Nowego Meksyku w Albuquerque; jedna z tych o...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas