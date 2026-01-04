Berlin. Po pożarze dziesiątki tysięcy mieszkań bez prądu. Do podpalenia przyznała się Vulkangruppe

Wczesnym rankiem w sobotę zauważono kilka płonących kabli na moście w pobliżu elektrowni w południowo-zachodnim Berlinie. Pożar został szybko ugaszony, ale około 45 000 gospodarstw domowych i 2200 firm zostało pozbawionych prądu.

Minister gospodarki poinformował niemieckie media, że przyczyną zniszczeń były urządzenia zapalające.

Szpitale i placówki opiekuńcze otrzymały awaryjne generatory prądu. Działania obejmowały przeniesienie osób z placówek opiekuńczych i osób wymagających opieki w domach z dotkniętego obszaru do placówek opiekuńczych. Niektóre szkoły mają do tego czasu pozostać zamknięte.

Do niedzieli przywrócono zasilanie w niektórych szpitalach

Ponowne podłączenie prądu dla wszystkich odbiorców potrwa do czwartku. Niektóre szkoły, które miały zostać ponownie otwarte w poniedziałek po świętach Bożego Narodzenia, pozostaną zamknięte.